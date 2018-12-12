(Görüntülü) Bakan Albayrak'tan "Sıkı para politikası" açıklaması )

Gülseli KENARLI - Güven USTA / İSTANBUL, (DHA) HAZİNE ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, \"Sıkı maliye ve para politikasından taviz vermeden güçlü bir bütçe performansıyla 2019’u da yöneteceğiz” dedi.





Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Yatrımcı İlişkileri Derneği (TÜYİD) tarafından gerçekleştirilen “TÜYİD Yatırımcı İlişkileri Zirvesi”ne katıldı. “Türkiye’nin yeni hikayesi” başlığıyla Beyoğlu’nda bir otelde düzenlenen zirveye Bakan Albayrak’ın yanı sıra TÜYİD Başkanı ve TAV Havalimanları Holding Yatırımcı İlişkileri Direktörü Nursel İlgen, Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) Başkanı Ali Fuat Taşkesenlioğlu da katıldı.





Zirvede konuşan Bakan Albayrak, “Maliyet yönlü baskıların azalmasıyla önümüzdeki dönemde öncelikle üretici fiyatlarında, takiben de tüketici fiyatlarında olumlu gelişmelerin devam etmesine şahit olacağız. Diğer taraftan sıkı makro ekonomik politikalar ve bunun yanında uygulanacak yapısal tedbirlerle birlikte enflasyonun kademeli olarak azalıp yeni ekonomik programında öngördüğümüz üzere 2019 yılında yüzde 15,8, program sonunda ise yüzde 6\'ya gerilemesi hedefini gerçekçi bulmaya devam ediyoruz. Hatta bugün buradan ifade edeyim bu koyduğumuz hedeflerin bile inşallah üzerine çıkacağız” dedi.





SIKI PARA POLİTİKASI





Berat Albayrak, “2019’a giriyoruz. Ama nasıl? Gevşemeden, rehavete kapılmadan, aynı disiplinle ve motivasyonla, yüksek bir motivasyonla, azim girme zamanı. ‘Onu başardık, bunu başardık’, hayır yeni başladık, birileri ‘Sayın Bakanım şöyle iyi, böyle iyi’… Daha yeni başladık, rehavet sıfır. Biz bir dönüşümden bahsediyoruz. Bu kısa ve orta ve uzun vadeli hedeflerle hep birlikte bir dönüşümün, bir yolculuğun adımı. 2019 daha güçlü, tam saha pres, tam saha markaj. Özellikle Mart ayında gerçekleşecek olan seçimlere rağmen tüm seçim dönemlerinde olduğu gibi disiplinden, sıkı maliye ve para politikasından taviz vermeden güçlü bir bütçe performansıyla 2019’u da yöneteceğiz” dedi.





“DEVLET GARANTİLİ, HAZİNE GARANTİLİ TAHVİL İHRACINA BAŞLIYORUZ”





Albayrak, “Önümüzdeki pazartesi devlet garantili, hazine garantili tahvil ihracına başlıyoruz. İletişimini bugün duyuracağız. Bireysel yatırımcı, vatandaşımız gelip alabilecek, sermayesini, parasını farklı yönlerde değerlendirebilecek. Altın tahvili yapmıştık, tekrar başlıyoruz. Önü açık, yine güvence altında. Bu çerçevede bilançoları artık o atıl noktadan kurtarıp hareketlendirmemiz lazım. Burada yatırımcı ilişkileri, sadece halka açık borsadaki şirketler değil, halka açılmayı düşünen, yurt dışından sermaye hareketliliği noktasında Türkiye’ye ilgi alaka duyan ve en önemlisi hep altını çizdiğim Türkiye’nin hiçbir dönemde bu kadar cazip olmayacağı gerçeğinden hareketle, sizlerin senkronize aynı noktaya ateş eden iletişimi çok önemli” diye konuştu.