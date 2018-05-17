(Görüntülü) Bahçesine giderken traktörün altında kalarak öldü

Tezcan SOLMAZ DÜZCE, (DHA) Düzce\'de, bahçesine giden Hasan Aşan, su kanalına uçan traktörün altında kalarak öldü. Yakınları, Hasan Aşan\'a ulaşamayınca bahçeye giderken, devrilen traktörün altında kaldığını gördü. Düzce Gündolaması Köyü\'de yaşayan Hasan Aşan, sabah saatlerinde bahçesine gitmek üzere yola çıktı. Hasan Aşan idaresindeki 81 AV 758 plakalı traktörün su kanalına uçması sonucu altında kaldı. Öğle saatlerinde, Hasan Aşan\'ı cep telefonundan arayan yakınları ulaşamayınca bahçeye doğru yola çıktı. Yakınları, Hasan Aşan\'ın su kanalına uçan traktörün altında kaldığını görünce 112 Acile haber verdi. Olay yerine itfaiye ve 112 Acil ekipleri geldi. Sağlık ekibi Hasan Aşan\'ın yaşamını yitirdiğini belirledi. İtfaiye ekibi, Hasan Aşan\'ın cenazesini aracın altından çıkardı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.