(Görüntülü) Bahçelievler'de dehşet evi

Alper KORKMAZ/ İSTANBUL, (DHA) İSTANBUL\'da 4 çocuğun ve yüklü miktarda uyuşturucunun bulunduğu bir evde vurulduğu belirtilen kız çocuğu, sağlık ekiplerine haber verilmeyince ablasının gözünün önünde yaşamını yitirdi. Olayla ilgili polis, 7 kişiyi gözaltına aldı. Olay önceki gün öğle saatlerinde Bahçelievler Kocasinan Mahallesi Aydoğdu sokak üzerinden bulunan bir binada meydana geldi. İddiaya göre, 17 yaşındaki B.Ç. isimli genç kız 14 yaşındaki kız kardeşi Fatma Ç.\'yi de yanına alarak arkadaşı Y.A.\'nın evine gitti. Evde Y.A\'nın kardeşi B.A. (16) ile birlikte arkadaşları E.T. (15) ve A.A. (16) da bulunuyordu. Bir süre sonra evde ateşlenen silahla Fatma Ç. karnından yaralandı. Paniğe kapılan abla B.Ç ve diğer çocuklar evde uyuşturucu madde ve silah bulunduğu için durumu sağlık ve polis ekiplerine haber vermedi. Evdeki pompalı tüfekleri ve uyuşturucu maddeleri başka eve taşıyan E.T. ve abla B.A. daha sonra sağlık ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri yaklaşık 1 saat yaralı halde can çekişen çocuğu tüm müdahalelere rağmen kurtaramadı. Bahçelievler İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri olayla ilgili çalışma başlattı. Olaya karışan çocuklar gözaltına alındı. İfadelerinde abla B.Ç ve diğer çocuklar 14 yaşındaki Fatma Ç\'nin intihar ettiğini söyledi. Polis yapılan incelemeler sonucu evde temizlik yapıldığını belirledi. Çocuklar sorgularında suçlarını itiraf ederek olayın intihar olmadığını söyledi. Polis ekipleri B.A.\'nın annesi Aysun K. ile erkek kardeşini gözaltına aldıktan sonra uyuşturucu ve silahların götürüldüğü eve baskın düzenledi. Baskında 1 buçuk kilogram skunk, 22 adet taş kokain, 3 adet tüfek ve mermi ile birlikte iki adet tabanca ele geçirilirken, Sevgi Ü. de gözaltına alındı.Emniyetteki işlemleri tamamlanan abla B.Ç. ile birlikte E.T., A.A. ve B.A. adliyeye sevk edildi. Hakim karşısına çıkan dört kişi de tutuklandı. Gözaltına alınan Aysun K. ve kardeşi ile birlikte Sevgi Ü.\'nün ise emniyetteki devam ediyor.