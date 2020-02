(Görüntülü) Bağdat Caddesi kırmızı beyaza büründü

İSTANBUL,(DHA) KADIKÖY Belediyesi tarafından her yıl düzenlenen Büyük Cumhuriyet Yürüyüşü\'nde yüzbinlerce kişi Türkiye Cumhuriyeti\'nin kuruluşunun 95\'inci yılını coşkuyla kutladı. Ellerinde Türk Bayrakları ve Atatürk dövizi taşıyan kalabalık grup, Bağdat Caddesi\'n kırmızı beyaza bürüdü. Cumhuriyetin kuruluşunun 95\'inci yılı her yıl olduğu gibi bu yıl da Kadıköy Bağdat Caddesi\'nde yüz binleri buluşturdu. Her yıl geleneksel olarak düzenlenen Cumhuriyet yürüyüşü için saatler öncesinden Bağdat Caddesi\'ne gelen yurttaşlar, ellerinde bayraklar ve Atatürk posterleri ile yürüyüşün başlamasını bekledi. Bağdat Caddesi\'ni yürüyüşün başlamasından saatler önce dolduran katılımcılar nedeniyle trafik saat 17.00\'den itibaren kesildi. GECE FENER ALAYIYLA AYDINLANDI Türk Bayrakları ve ışıklı led ekranlarla özel olarak hazırlanan Cumhuriyet tırından çalınan marşlar ve şarkılar eşliğinde büyük bir coşkuyla yürüyen İstanbullular, sloganlar eşliğinde şarkılara ve marşlara eşlik etti. Türk bayrakları, Atatürk posterleri ve meşalelerle yapılan yürüyüşte, Fener Alayı etkileyici görüntüler oluşturdu. Caddede yürüyenlere evlerinin balkon ve pencerelerinden bayrak sallayan Kadıköylüler de eşlik etti. 19.00\'da Suadiye Işıklar\'dan başlayan yürüyüş Göztepe Işıklar\'da son buldu. Cumhuriyet yürüyüşüne, Kadıköy Belediye Başkanı Aykurt Nuhoğlu\'nun yanı sıra CHP Genel Sekreteri Akif Hamza Çebi, Grup Başkanvekili Engin Altay, İstanbul Milletvekilleri Mahmut Tanal, Ali Şeker, Gürsel Tekin ve CHP Kadıköy İlçe Başkanı Ali Narin katıldı. “ÇOK YAŞAYIN, İYİ YAŞAYIN, CUMHURİYETLE YAŞAYIN\" Ellerinde Türk Bayrağı taşıyarak bayramın coşkusunu en içten yaşadığını belirten Bahar Uzun, “Ben Cumhuriyet kadınıyım. Atatürk\'ün sayesinde biz buradayız. Yaşamak için, vatan için canımız feda olsun. Vatan sağ olsun, millet sağ olsun\" diye konuştu. Neslihan Gür ve Hadiye Sevinç, Kadıköy Belediyesi\'nin düzenlediği yürüyüşün oldukça başarılı olduğunu belirtti. Gür, “Her sene yapılan bu yürüyüş hiç kimselere örnek olmadıysa kabahat zaten\" ifadelerini kullanırken; Sevinç, “Çok yaşayın, iyi yaşayın, Cumhuriyetle yaşayın\" dedi. Duru Su Oğuz, Cumhuriyet Bayramı\'mız kutlu olsun, her zaman Cumhuriyeti böle kutlayalım\" dedi. Muhammed Sepetçi ise, “Yaşa Mustafa Kemal Paşa\" diyerek coşkusunu dile getirdi. “CUMHURİYET KAZANACAK\" Yürüyüş sonunda konuşma yapan Kadıköy Belediye Başkanı Aykurt Nuhoğlu, Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve yol arkadaşlarını anarak başladığı konuşmasında, “Halkımız Cumhuriyet\'in demokrasi olduğunu söylüyor. Halkımız ülkelerini seviyorlar. O yüzden buradalar\" ifadelerini kullandı. Kadıköy\'de yıllardır okunan, geleneksel Cumhuriyet\'e Bağlılık Andı\'nı bu kez 8 yaşındaki Tuana Topal tarafından seslendirildi. Topal\'a yüz binler eşlik etti. Saygı duruşunda bulunduktan sonra İstiklala Marşı\'nı okuyan grup, uzun zamandır dillerden dökülmeyen bir şeyi daha dile getirdi. Yüzbinler hep birlikte “Andımız\"ı söyledi. Yürüyüş marşlar ve sloganlarla coşku içinde sona erdi.