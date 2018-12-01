(Görüntülü) Bağcılar Belediyesi 26'ıncı yılını kutladı

İSTANBUL, (DHA) - BAĞCILAR Belediyesi, kuruluşunun 26’ıncı yılını, ilçede daha önce hizmet eden kamu kurumları ve sivil toplum kuruluşlarından çalışanlar ile aynı çatı altında kutladı. Gerçekleştirilen programda Bağcılar Belediye Başkanı Lokman Çağırıcı, ilçenin dönüşümünü kronolojik olarak gelecek nesillere aktarmayı önemsediklerini ifade etti.



Bağcılar Belediyesi hem belediye oluşunun hem de Bağcılar’ın ilçe oluşunun 26’ncı yılını kutladı. Halk Sarayı’nda gerçekleştirilen programda Bağcılar’da hizmet eden kamu kurumları ile sivil toplum kuruluşlarından eski ve yeni çalışanlar bir araya geldi. Gecenin açılış konuşmalarını Bağcılar Belediyesi Kurucu Başkanı Feyzullah Kıyıklık, İlçe Kaymakamı Mustafa Eldivan, Bağcılar Belediye Başkanı Lokman Çağırıcı, AK Parti İlçe Başkanı İsmet Öztürk yaptı.



Bağcılar’ın tarım toplumundan sanayiye geçiş yapan bir yer olduğunu ifade eden Bağcılar Belediye Başkanı Çağrıcı, “Bağcılar, sanayinin ardından konutun gelişmesi ve yerleşim bölgelerinin artmasıyla birlikte sanayinin de değiştiği bir yer. Diğer yandan turizmle ilgili de bir gelişme süreci yaşıyoruz. Bağcılar geçmişte yapılan konutların da kentsel dönüşümle birlikte hızlı bir şekilde yenilendiği bir ilçe. ‘Bağcılar’ın Tanıkları’ belgeseli ile de ilçenin kurulduğu günden bu yana geçirdiği değişim ve dönüşümü gelecek nesillere aktarmayı önemsiyoruz” dedi.



Konuşmaların ardından, 1992 yılında kurulan Bağcılar’ı kronolojik sıralamaya göre anlatan ‘Bağcılar’ın Tanıkları’ belgeselinin gösterimi, Bağcılar’ı anlatan fotoğrafların yer aldığı serginin açılışı ve ‘Sözlü Tarih’ isimli kitabın tanıtımı yapıldı.



BAĞCILARA 40 YIL ÖNCE SU İÇİN GELDİLER



40 yıldan fazladır Bağcılar’da yaşayan 84 yaşındaki Ömer Yiğit, Türkmenistan’dan geldiklerinde ilçenin kırsal bir alan olduğunu anlattı. Eskiden ilçede yaygın olarak tarla ve üzüm bağlarının bulunduğunu aktaran Yiğit, “Bağcılar’da şu an oturduğumuz yerde daha önce akan bir göz vardı. Biz o su için buraya geldik. O zaman şimdi olduğu gibi su, elektrik hattı gibi şeyler yoktu” diye konuştu.