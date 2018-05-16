(Görüntülü) Azmin, alkışlanacak başarısı: 39 yaşında üç üniversite bitirdi

Halil ÖZÇOBAN/BURSA, (DHA) Bursa\'da, 2 çocuk annesi Özen Dağdeviren, Uludağ Üniversitesi Hukuk Fakültesi\'nden mezun olduktan sonra gördüğü bir yıllık stajın ardından 39 yaşında cübbe giydi, ruhsatnamesini alarak, avukatlık mesleğine başladı. Özen Dağdeviren\'e ruhsatnamesini hakim olan eşi verdi. Bursa Barosu tarafından merkez Nilüfer ilçesi Odunluk Mahallesi\'ndeki Bursa Akademik Odalar Birliği (BAOB) Avukat Özgür Aksoy Konferans Salonu?nda düzenlenen törende, stajlarını başarıyla tamamlayan 9 avukat, yemin edip, cübbe giyerek ruhsatnamelerini aldı. Bursa 5?inci Sulh Hukuk Mahkemesi Hakimi Levent Dağdeviren\'in eşi Özen Dağdeviren de törende cübbe giydi. Eşine avukatlık ruhsatnamesini veren hakim Levent Dağdeviren, \'Eşim, azmederek neler yapılabileceğini gösterdi. İki çocuğumuza rağmen yılmadan, usanmadan çalışıp başarıya ulaştı, kendisini tedbir ediyorum. Özen, üç üniversite bitirdi. Mutfakta yemek yaparken, çocuklarımızı ayağında sallayarak uyuturken ders çalışıyordu. Bende izinlerimi onun sınav günlerine göre ayarlıyordum\" dedi. Hacettepe Üniversitesi Bilgi ve Belge Yönetimi Bölümü\'nden mezun olduktan sonra iki yıllık Adalet Meslek Yüksek Okulu\'nu bitirip Türkiye 450\'ncisi olan, dikey geçişle Uludağ Üniversitesi Hukuk Fakültesi\'ne geçen Özen Dağdeviren, \'İki çocuğum olmasına rağmen, eşimin desteği ve azimle çalışarak hukuk fakültesini bitirdim. Ardından bir yıllık avukatlık stajımı tamamladım. Cübbemi giyip, ruhsatnamemi aldım. Şimdi savunmaya geçtim. Kutsal olan avukatlık mesleğimi sürdüreceğim dedi. Bursa Barosu Başkanı Gürkan Altun?un çeşitli hediyeler verdiği törende, staj dönemlerini başarıyla tamamlayan avukatlar Özen Dağdeviren, Merve Babaoğlan, Furkan Gerikalmaz, Serkan Çelik, Ayça Erdağı, OzanTuncel, Fahriye Seçil Yumuşakkaya, Abdussamet Kahraman ve Meltem Canbolat, yemin ederek, cübbe giyih, ruhsatlarını teslim aldı.