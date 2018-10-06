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(Görüntülü) Azez'de patlama; 5 ölü, 27 yaralı (3)

BOMBALI ARAÇLA SALDIRI Suriye'nin Azez kentinde tamircilerin bulunduğu bölgede meydana gelen patlamanın bombalı araçla yapılan saldırıdan kaynaklandığı belirlenirken, olayda 5 kişinin yaşamını yitirdiği 27 kişinin yaralandığı bildirildi

06 Ekim 2018 21:09

BOMBALI ARAÇLA SALDIRI

Suriye\'nin Azez kentinde tamircilerin bulunduğu bölgede meydana gelen patlamanın bombalı araçla yapılan saldırıdan kaynaklandığı belirlenirken, olayda 5 kişinin yaşamını yitirdiği 27 kişinin yaralandığı bildirildi. Bomba yüklü aracın infilak etmesiyle bölgedeki akaryakıt bidonlarının da alev aldığı, bunun da patlamanın şiddetini artırdığı kaydedildi. Patlamanın ardından kentte teyakkuz durumuna geçildi. Paniğe yol açan patlamanın ardından kentte teyakkuz durumuna geçilirken, yaralananlar ise ambulans ve araçlarla Azez\'deki hastaneye kaldırıldı. Burade tedavi altına alınan yaralılardan durumu ağır olan biri çocuk, 2 kişi ise ambulansla Kilis\'e sevk edildi. Olayda

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