(Görüntülü) Azerbaycan'dan gelen ilk uçak, su takıyla karşılandı

Yücel BULUT/GAZİPAŞA (Antalya), (DHA) - ANTALYA\'nın Gazipaşa- Alanya Havalimanı\'na Azerbaycan turist kafilesini getiren ilk uçak, itfaiye araçlarının \'su takı\' töreniyle karşılandı. Uçaktan inen turistlere çiçek, kiraz ve çilek ikramında bulunuldu. Azerbaycan- Bakü\'den ilk kez Gazipaşa- Alanya Havalimanı\'na turist kafilesi getiren uçak, 110 yolcusuyla saat 09.30\'da iniş yaptı. Turist kafilesi için karşılama töreni düzenlendi. Uçağın pist başına gelişinden itibaren itfaiye araçları su takıyla karşılama yaparak turistlere \'Hoş geldin\' dedi. Bakü uçağından inen turistler, havalimanı personeli tarafından çiçeklerle karşılandı. Karşılama törenine Gazipaşa Belediye Başkanı Ak Partili Adil Çelik, Alanya Belediye Başkan Yardımcısı Ali Yenialp, Gazipaşa- Alanya Havalimanı TAV İşletme Koordinatörü Cengiz Aşıklı da katıldı. Pasaport kontrolünden geçen turistlere çiçek verildi. Kiraz ve çilek ikramı yapılarak pasta kesildi. \'RAKAMLARIMIZ ÇOK İYİ\' Belediye Başkanı Adil Çelik, Gazipaşa- Alanya Havalimanı\'na Azerbaycan\'dan ilk defa tarifeli uçak geldiğini belirterek, \"Dışişleri Bakanımız Mevlüt Çavuşoğlu\'nun girişimleri sonucu Azerbaycan\'dan tarifeli uçuşlarımız başlamış oldu. Gazipaşa- Alanya Havalimanı durmuyor, koşmaya devam ediyor. Biz de onunla beraber koşuyoruz, durmak yok koşa koşa yolumuza devam diyoruz. Rakamlarımız çok iyi, daha da iyi olacak. Gazipaşa\'yı, Alanya\'yı, Anamur\'u Antalya\'nın doğusunu çok güzel günler bekliyor. Bu birlik ve beraberlik içinde çalışmalarımıza devam ediyoruz. Yeni yeni uçaklar geldikçe ufkumuz açılıyor. Gazipaşamıza, Alanyamıza hayırlı uğurlu olsun\" dedi. TAV Gazipaşa- Alanya Havalimanı İşletme Koordinatörü Cengiz Aşıklı, \"Bugün yine mutlu bir günümüzü yaşıyoruz. Yeni bir havayolu şirketi, yeni bir destinasyon ve yeni bir ülke. Kardeş Azerbaycan\'dan yöre turizmine katkıda bulunacak bir havayolu şirketimiz daha geldi. Bir ülke daha havalimanımıza gelmeye başladı. İçimizin sıcaklığı dışarının sıcaklığından çok daha fazla. Sevinçliyiz, yöremize hayırlı uğurlu olsun\" diye konuştu. Uçuş bilgilerini da paylaşan Aşıklı, \"Azerbaycan\'ın başkenti Bakü\'den havalanan uçak direkt havalimanımıza iniş yaptı. 110 yolcuyla geldi ve 110 yolcuyla dönüş yapacak. Planlı bir uçuştu. Yaz boyunca devam edecek ve 64 sefer düzenlenecek. Temennimiz artarak devam etmesi\" dedi. Azerbaycan ve Buta Airways Havayolu\'nun Türkiye Uçuşları Koordinatörü Elvin Raziyev de şunları söyledi: \"Bugün Gazipaşa- Alanya Havalimanı\'na ilk uçuşumuzu gerçekleştirdik. Gazipaşa- Alanya Havalimanı\'na perşembe ve cumartesi günleri haftada 2 gün uçuş gerçekleştireceğiz. İki kardeş devletiz. Türkiye\'de birçok uçuş noktamız var. Bugün de Gazipaşa\'ya ilk uçuşumuzu gerçekleştirdiğimiz için çok mutluyuz. İnşallah bundan sonra iki ülkenin hem dostluğu hem de havacılık sahasında işbirliğinin daha da gelişmesini umuyoruz. Bu yeni uçuşun hayırlı uğurlu olmasını diliyorum.\"