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(Görüntülü) Ayvacık'ta 75 kaçak göçmen yakalandı

İpek YAVAŞ/AYVACIK (Çanakkale), (DHA)- ÇANAKKALE'nin Ayvacık ilçesinde, yasa dışı yollarla Yunanistan'ın Midilli Adası'na geçiş yapmak isteyen Afganistan uyruklu 75 göçmen yakalandı

27 Haziran 2018 15:42

İpek YAVAŞ/AYVACIK (Çanakkale), (DHA)- ÇANAKKALE\'nin Ayvacık ilçesinde, yasa dışı yollarla Yunanistan\'ın Midilli Adası\'na geçiş yapmak isteyen Afganistan uyruklu 75 göçmen yakalandı.

Ayvacık\'ta yasa dışı geçişleri önlemek için operasyonlara devam eden İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Bademli köyü sahilinde bir grup kaçak göçmenin bulunduğunu tespit etti. Bölgeye düzenlenen operasyonda, Yunanistan\'ın Midilli Adası\'na geçiş yapma hazırlığındaki, aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu Afganistan uyruklu 75 kaçak göçmen yakalandı.

Minibüs ve otobüsle Ayvacık İlçe Jandarma Komutanlığı\'na getirilen kaçakların burada tamamlanan işlemlerinin ardından Ayvacık Yabancılar Geri Gönderme Merkezi\'ne teslim edileceği öğrenildi.

 

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