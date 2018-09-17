(Görüntülü) Ayvacık'ta 60 kaçak göçmen yakalandı

İpek YAVAŞ/ AYVACIK (Çanakkale), (DHA)- ÇANAKKALE\'nin Ayvacık ilçesinden, yasa dışı yollarla Yunanistan’ın Midilli Adası’na gitmek için hazırlık yapan 60 kaçak göçmen, jandarma ekiplerince yakalandı. Ayvacık İlçe Jandarma Komutanlığı’na bağlı ekipler, Sazlı Köyü sahilinde Fatma-Nuri Erkan Camii bahçesinde kaçak göçmenlerin olduğu ihbarı üzerine harekete geçti. Düzenlenen operasyonda, cami bahçesinde aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu Afganistan uyruklu 60 kaçak göçmen yakalandı. İki minibüs ile İlçe Jandarma Karakolu\'na getirilen kaçaklar, işlemlerinin ardından Ayvacık\'taki Yabancıları Geri Gönderme Merkezi’ne teslim edildi.