(Görüntülü) Aynı okulu ikinci kez soydu

Çağlar ÖZTÜRK/ADANA, (DHA)- ADANA\'da aynı okulu ikinci kez soyan Batuhan Kızılca (22), polus tarafından yakalandı. Geçen sefer çaldığı bilgisayarların şifreleri kıramayınca bu kez değerli olan parçalarını söken Kızılca, \"Sokaklarda yatmaktan bıktım. Cezaevine gireyim, kurtulayım\" dedi.



​Seyhan İlçesinde hırsızlık suçundan çok sayıda kaydı bulunan Batuhan Kızılca, geçen yıl bilgisayarlarını çaldığı Cemalpaşa Mahallesi\'ndeki ortaokula girdi. Müdür ve öğretmenler odasının kapılarını yangın söndürme tüpüyle kıran Kızılca, buralarda bulunan dizüstü bilgisayar, cep telefonu, harddisk ve bilgisayar parçaların çaldı. Batuhan Kızılca, yakalanmamak için yüzünü de peçeyle gizledi. Kızılca, soygundan sonra çaldığı malzemeler ile Mersin\'e kaçtı.



Sabah okula gelen görevliler, soygunu fark edince polisi aradı.



Olay yerine sevk edilen Asayiş Şube Müdürlüğü\'ne bağlı Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, güvenlik kameralarını inceledi. Polis, şüphelinin geçen yıl aynı tarihlerde, yine aynı okulu soyan Batuhan Kızılca olduğunu saptadı. Çaldığı malzemeler ile Mersin\'e kaçan Kızılca, düzenlenen operasyonla kısa sürede yakalandı.



ŞİFRELERİ KIRAMAYINCA, PARÇA SÖKMÜŞ



Emniyete getirelen Batuhan Kızılca, görüntülerdeki kişinin kendisi olduğunu itiraf etti. Kızılca, daha önceki soygunda bilgisayar çaldığını, onların şifrelerini çözemeyince bu kez bilgisayarın değerli parçalarını söküp sattığını söyledi. Kızılca ayrıca, geçen defa yüzünü gizlemediği için yakalandığını söyledi.



\'PARKLARDA YATMAKTAN BIKTIM\'



Soygunları rahat yapmak için özellikle hafta sonlarını seçtiğini belirten Kızılca, ailevi sorunlar yaşadığını, bu nedenle gidecek yeri olmadığını, park ve bahçelerde yattığını söyleyen Kızılca, \"Sokaklarda yatmaktan bıktım. Cezaevine gireyim, kurtulayım\" dedi.



Batuhan Kızılca, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı nöbetçi mahkemece tutuklandı.



