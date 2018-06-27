T24 LogoT24 Logo
Gündem

(Görüntülü) Aynı işyerini, bu kez polisler inceleme yaparken kurşunladılar

Gökhan KESKİNCİ/ADANA, (DHA)- ADANA'da bir işyerini uzun namlulu silahlarla tarayan şüpheliler, polisler inceleme yaparken gelip yeniden ateş açtı

27 Haziran 2018 12:43

Gökhan KESKİNCİ/ADANA, (DHA)- ADANA\'da bir işyerini uzun namlulu silahlarla tarayan şüpheliler, polisler inceleme yaparken gelip yeniden ateş açtı. Saldırıyı gerçekleştirdiği öne sürülen 12 şüpheli, kovalamacayla yakalandı. 

Olay, saat 02.00 sıralarında merkez Seyhan ilçesine bağlı Gülbahçesi Mahallesi\'nde meydana geldi. İki beyaz otomobille gelen şüpheliler, uzun namlulu silahlarla Turan D.\'ye ait işyerini taradı. Şüpheliler kaçarken, ihbar üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Polisler işyerinde inceleme yaparken, bu kez şüpheliler biri plakası sökülmüş, iki otomobille yeniden geldi. Saldırganlar, işyerine ikinci kez ateş açtı. Polisler şans eseri yara almazken, yakındaki motosikletli Yunus ekipleri şüphelilerin peşine düştü. Yakalanacaklarını anlayan şüpheliler, otomobilleri terk edip yaya kaçmaya çalıştı. Kovalamacayla 12 şüpheli yakalandı.

​Şüphelilerin üzerinde ve otomobillerinde yapılan aramalarda 7 adet 7.64 mm otomatik piyade tüfeği mermisi ele geçirirken, oyda kullanılan silaha ise rastlanmadı. Şüphelilerin otomobilleri, detaylı incelenmek üzere Emniyet Müdürlüğü\'nün otoparkına çekildi. 

 

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

Gökhan KESKİNCİADANA DHA ADANASaldırıyıSeyhanGülbahçesi MahallesiPolislerSaldırganlarPolisler şansYunusKovalamacayla 12Emniyet Müdürlüğü
T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24