(Görüntülü) Aydınlı kadın çiftçiler koyun sahibi oldu

Burhan CEYHAN AYDIN, (DHA) AYDIN Büyükşehir Belediyesi\'nin \'Aile Tipi Koyunculuk\' projesi kapsamında, bir çiftlikte yetiştirilen Sakız koyuları, kadın çiftçilere ücretsiz olarak kurayla dağıtıldı. Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı CHP\'li Özlem Çerçioğlu ve Koçarlı Belediye Başkanı CHP\'li Mutlu Öztürk\'ün de katıldığı törende, 45 aileye 2 dişi 1 erkek, 25 aileye ise damızlık olmak üzere toplam 160 koyun çekilen kuralar sonrasında dağıtıldı. Özlem Çerçioğlu\'na yoğun ilgi gösteren kadınlar, eşarp hediye etti. ÇİFTÇİYSENİZ AYDIN\'DA YAŞIYORSANIZ İÇİNİZ RAHAT OLSUN Her zaman çiftçilerin yanında olduğuna vurgu yapan Başkan Çerçioğlu, 2 yıl önce Sakız koyunu projesi başlattık. Amacımız özellikle kadın çiftçilere destek olmaktı. Aile Tipi Koyunculuk projesi, yoğun ilgi gördü. Kırsalda yaşayan kadınlarımız bu işi çok iyi yapmakta. Kurum olarak çiftçilerimize destek olmaya, aile bütçesine katkıda bulunmaya çalışıyoruz. Şu ana kadar 130 koyun dağıtmıştık. Bugün 160 Sakız koyununun dağıtımını yapıyoruz. Dağıtımlarımız devam edecek. Bu destekler sadece Sakız koyunuyla kalmıyor. Biz Büyükşehir Belediyesi olarak her zaman sizlerin yanınızdayız. Tarlanızda ne ürün kalırsa, Büyükşehir Belediyesi bu zamana kadar aldı bundan sonrada almaya devam edecek. Eğer çiftçiyseniz ve Aydın\'da yaşıyorsanız içiniz rahat olsun. Biz krizden etkilenmeyiz. A, B ve C planımız her zaman vardır dedi. İLK KEZ KOYUNLARI OLDU Hayatlarında ilk kez koyun sahibi olan kadın çiftçilerden Dilek Ece, Babam çocukluğumda çobandı. Oğlum da bu işe çok meraklı. Benim hiç hayvanım yoktu. Çok istiyordum ve başvuru yaptım. Çok heyecanlı ve mutluyum. Ne diyeceğimi de bilmiyorum. 2 dişi bir erkek koyun aldım, yerim de var bakacağım dedi. Bir diğer kadın Fatma Ateş ise, Benim de hiç koyunum olmadı. İlk kez Büyükşehir Belediyesi sayesinde koyun sahibi oldum. Çok heyecanlıyım ve mutluyum diye konuştu. Zeliha Uysal da, Haziran ayında koyun alabilmek için yazıldık. 2 koyun 1 koç alacağız. İlk defa koyunumuz olacak, bu yüzden çok heyecanlıyım diye konuştu. Koçarlı Belediye Başkanı CHP\'li Mutlu Öztürk ise Özlem Çerçioğlu\'nun çiftçilere verdiği destekten dolayı teşekkür etti.