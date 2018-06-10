(Görüntülü) Aydın'da jeotermale karşı develi protesto

Burhan CEYHAN/AYDIN, (DHA)- AYDIN\'da son aylarda yaşanan balık ölümleri ve kuruyan ağaçlara dikkat çeken çevreciler ve jeotermal karşıtı dernekler, Germencik\'te bir araya gelerek develi protesto gerçekleştirdi. Germencik Çevre ve Doğa Derneği Sözcüsü Metin Aydın, \"Aydın şu anda doğal afet ortamı yaşıyor\" dedi.



Germencik Çevre ve Doğa Derneği\'nin organize ettiği jeotermal karşıtı eylem, ilçe merkezinde Efeler, Söke, Kuşadası, İncirliova ve diğer ilçelerden gelen çevrecilerin katılımıyla gerçekleşti. Germencik Belediye Kent Meydanı\'nda toplanan kalabalık, ellerinde dövizlerle sloganlar atarak önlerinde deve, Cumhuriyet Meydanı\'na kadar yürüdü. Kalabalık, \"Zeytinime, toprağıma, incirime ve suyuma dokunma. Direne direne kazanacağız\" gibi sloganlar attı.



Alanda konuşma yapan Aydın Ziraat Mühendisleri Odası Aydın Şubesi Başkanı Mahmut Nedim Barış, \"Germencik ilçesine bağlı Alangülü Mahallesi\'nde Güriş Elektrik A.Ş\'ye yakın, yaklaşık 80 dekar zeytinlik alanı kurudu. Hemen onun alt kısmında sebzelikler de kurudu. Bunların nedenlerini tek faktöre bağlamak belki yanlıştır, ama en büyük neden bu etkendir. Buharkent\'ten Didim\'e, Kuşadası\'na kadar Aydın topraklarının yüzde 87\'lik alanı, jeotermal santral yerleri olarak ayrılmıştır. 1 santimetre toprak kalınlığının 150 yılda olduğunu düşünürsek, zeytin ve incir ağaçlarının köklerinde 1,5 metre, pamuk köklerinde ise yaklaşık 90 santimetreyken, bu derinlikteki toprak kalınlığının binlerce yılda oluştuğunu düşünebiliyorsunuzdur. Burada üretilen elektrik, bütün Türkiye\'de üretilen elektriğin yüzde 1\'i kadarken, Türkiye\'de kaçak elektrik oranı yüzde 16 ve 20\'lere ulaşmışkan, bu kadar tarım toprağının yok edilmesi doğru değildir\" dedi.



\'DOĞAL AFETİ YAŞIYORUZ\'



Aydın\'ın doğal afet yaşadığını söyleyen Germencik Çevre ve Doğa Derneği Sözcüsü Metin Aydın, ise, \"Şu anda Türkiye\'de üretilen jeotermallerin yüzde 58\'i Aydın\'dadır. 25\'i Aydın\'ın batı tarafında, 7\'si Denizli sınırında olmak üzere, ilde 32 jeotermal santrali var. Bu jeotermallerin kirliliğini, çöpünü, Aydın Büyük Menderes Nehri Havzası olarak biz çekiyoruz. Peki bunun karşısında ne üretiyor ve ne kazanıyoruz? Türkiye\'de elektrik üretiminin yüzde 1,2\'si adına Aydın\'da, şu anda çevre katliamı yaşanıyor. Aydın\'ın buna katkısı yüzde 0,8\'dir. Türkiye\'deki elektrik sistemine yüzde 0.8 katkı sunma adına can çekişiyor. Aydın\'da jeotermallerin bu kadar gündeme oturmasının sebebi nedir? Jeotermaller bize temiz yenilenebilir enerji yalanı altında anlatıldı, ama maalesef kanunsuz uygulamalara tarım ve sulama alanlarına, yaşama, doğal ve arkeolojik set alanlarına yetmedi. Mezarlıklarımıza bile jeotermal santraller kurdular. Çalışırken ne denetim, ne de kontrol var. Akışkanlığını keyfi bir şekilde ortama salıyorlar. Aydın şu anda bir doğal afet ortamı yaşıyor\" diye konuştu.

