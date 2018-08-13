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(Görüntülü) Aydın'da depo yangını

Bahattin ALBAYRAK / NAZİLLİ (Aydın), (DHA) - AYDIN'ın Nazilli ilçesindeki bir depoda çıkan yangında ölen ya da yaralanan olmazken, kullanılamaz hale gelen depoda maddi hasar oluştu

13 Ağustos 2018 11:55

Bahattin ALBAYRAK / NAZİLLİ (Aydın), (DHA) - AYDIN\'ın Nazilli ilçesindeki bir depoda çıkan yangında ölen ya da yaralanan olmazken, kullanılamaz hale gelen depoda maddi hasar oluştu. 

Yangın, dün saat 21.30 sıralarında Yeşil Mahalle 382 Sokak\'ta bulunan bir depoda çıktı. Mustafa Aydın\'a ait depoda henüz bilinmeyen bir nedenle çıkan yangını fark eden çevredekiler durumu itfaiye ve polis ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine gelen itfaiye ekipleri alevleri söndürdü. Yangında ölen ya da yaralanan olmazken, kullanılamaz hale gelen depoda maddi hasar meydana geldi. Öte yandan, itfaiye ekiplerinin görüntü almaya çalışan basın mensuplarına tepki göstermesi vatandaşlar tarafından tepkiyle karşılandı.

Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için başlatılan soruşturma sürüyor.

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