(Görüntülü) Aydın Valisi Köşger: Balıklar oksijensizlikten öldü (2)

Burhan CEYHAN/AYDIN, (DHA)- AYDIN Valisi Yavuz Selim Köşger, kentte 22 Mayıs\'taki toplu balık ölümlerinin Büyük Menderes Nehri\'nde değil, T2 ana tahliye kanalında meydana geldiğini belirterek, \"Geçmiş yıllarda sıcaklık 20 dereceyken, balık ölümlerinin gerçekleştiği tarihlerde sıcaklığın 33-35 derecede seyrettiği ortaya çıktı. Bu sıcaklıktan dolayı suyun da sığ olması nedeniyle oksijen yetersizliği tespit edildi. Balık ölümleri ani sıcaklık yükselmesinden ve balıkların oksijensiz kalmalarından kaynaklanıyor\" dedi. Aydın Valisi Yavuz Selim Köşger, ilde yaşanan toplu balık ölümleriyle ilgili oluşturulan komisyonun inceleme sonucunu açıklamak için Valilik Toplantı Salonu\'nda basın mensuplarıyla bir araya geldi. Vali Yardımcısı Mustafa Hulusi Arat, Aydın Adnan Menderes Üniversitesi (ADÜ) Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Recai Tunca, Gıda Tarım ve Hayvancılık İl Müdürü Fuat Fikret Aktaş, Devlet Su İşleri 21\'inci Bölge Müdürü Mehmet Akif Balta, Çevre ve Şehircilik İl Müdürü Taha Al da toplantıya katıldı. Komisyonun yaptığı değerlendirmenin sonucunu açıklamak için toplantının düzenlendiğini belirten Vali Yavuz Selim Köşger, şunları söyledi: \"Olay basına, \'Büyük Menderes Nehri\'nde toplu balıklar öldü\' diye yansıdı. Toplu balıkların öldüğü yer, Büyük Menderes Nehri değil, T2 ana tahliye kanalıdır. Söke Ovası\'ndan 25 kilometre açılmış olan drenaj kanalıdır. Buradaki tarımsal sulamalardan ortaya çıkan atık sular başta olmak üzere, tarımda kullanılan suların denize tahliyesini sağlayan bir kanaldır. Ülkemizdeki mevsimsel su kıtlığı sebebiyle bu tahliye kanalı sulama amaçlı kullanılıyor. Bu kanal temiz su ve Menderes\'le bağlantılı bir kanal değil. Buraya Söke Belediyesi\'nin atıkları ve 4 tane de fabrikanın atık suları deşarj oluyor. Balıklar, Menderes Nehri\'nde ölmedi. Ölümler, bu tahliye kanalında gerçekleşti.\" \'OKSİJENSİZLİK ÖLDÜRDÜ\' Numune incelemesine göre balıkların zehirlenmediğini, oksijensizlikten öldüklerinin tespit edildiğini belirten Vali Köşger, \"Mayıs ayında mevsim normallerinin üzerinde 8-10 derece fazla sıcaklık oldu. Mayıs ayında, yıllardan beri ortalama sıcaklık 20 dereceyken, balık ölümlerinin gerçekleştiği tarihlerde sıcaklığın 33- 35 derecede seyrettiği ortaya çıktı. Bu sıcaklıktan dolayı suyun da sığ olması nedeniyle oksijen yetersizliği tespit edildi. Balık ölümleri ani sıcaklık yükselmesinden ve balıkların oksijensiz kalmalarından kaynaklanıyor\" dedi. \'ÇALIŞMALAR DEVAM EDİYOR\' Büyük Menderes Nehri\'ne daha temiz suların salınması konusunda çalışmaların sürdüğünü söyleyen Aydın Valisi Köşger, \"Her şeye rağmen Büyük Menderes Nehri\'nin toplu balık ölümleri yaşanacak kadar kirli olmadığı ortaya çıktı. Büyük Menderes Nehri\'ni Afyonkarahisar, Uşak, Denizli ve Aydın\'a kadar yol boyunca şehir atıkları ve atık suları, büyük fabrika atıkları kirletiyor. Şehrimizin sınırına geldiğinde olması gerekenden iki kat daha fazla kirlilikte geçiyor. Bizden denize dökülene kadar bir birim daha kirlenince üç kat daha kirleniyor. Menderes Nehri, çok daha reform gerektiren maddi ve manevi süreç istiyor. Yol boyunca şehirlerin arıtma tesislerinin olması gereken standarda yükseltilmesi lazım. Aynı zamanda büyük fabrikaların da bunu yapması gerekiyor. Bu maddi anlamda büyük meblağlar ve devlet aklına ihtiyaç gerektiriyor. Dolayısıyla üç vilayetin bir araya gelmesiyle de çözülebilecek bir durum değil\" diye konuştu.