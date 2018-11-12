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(Görüntülü) Ayakkabıları montlarının içerisinde saklayıp çaldılar

Aziz GÜVENER SAKARYA, (DHA) SAKARYA'nın Serdivan ilçesinde, bir apatmana giren yaşı küçük hırsızlar dairelerin önünde duran ayakkabıları çaldı

12 Kasım 2018 15:19

Aziz GÜVENER SAKARYA, (DHA) SAKARYA\'nın Serdivan ilçesinde, bir apatmana giren yaşı küçük hırsızlar dairelerin önünde duran ayakkabıları çaldı. Hırsızlık anları apartmanın güvenlik kameralarına yansıdı. Olay dün, Serdivan Arabacıalanı Mahallesi\'nde meydana geldi. Yaşı küçük hırsızlar, girdikleri bir apartmandaki dairelerin önlerindeki ayakkabıları inceleyerek önce kendilerince seçim yaptı. Daha sonra apartmanın en üst katından ayakkabıları toplamaya başladı. Çaldıkları ayakkabıları montlarının içerisinde saklayan çocuklar apartmandan çıktı. Bu anlar apartmanda bulunan güvenlik kameralarınca kaydedildi. Görüntülerde hırsızların güvenlik kameralarını fark etmedikleri anlaşılırken, ayakkabıların çalındığı anlar saniye saniye görüntülendi. Apartman sakinlerinin şikayeti üzerine soruşturma başlatıldı.

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