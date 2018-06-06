(Görüntülü) Avrupa şampiyonu Ayşin'in gözü yüksekte

Tolga YILDIRIM/ANTALYA, (DHA) - ANTALYA\'da, tekvando antrenörü babasının yönlendirmesiyle küçük yaşta dövüş sporlarıyla ilgilenen Ayşin Özkılıç (16), 3 yıl önce başladığı muay thai\'deki ilk yılında Türkiye ve Avrupa şampiyonu oldu. Ayşin, Tayland\'da yapılacak Dünya Gençler Muay Thai Şampiyonası\'nda altın madalya hedefliyor. Antalya\'da yaşayan 10\'uncu sınıf öğrencisi Ayşin Özkılıç, tekvando antrenörü babasının yönlendirmesiyle küçük yaşta bu spora başladı. Tekvandoda il birincilikleri elde eden Ayşin, 3 yıl önce Tayland dövüş sporu muay thai\'ye ilgi duydu. Muay thai\'de ilk yılında \'yıldızlar\' kategorinde Türkiye ve Avrupa şampiyonluğu elde eden Ayşin, milli takım forması giymenin gururunu yaşadı. Tekvando antrenörü babasının, kendisiyle ilgili başarılı milli sporcu olması hayalini gerçekleştirmek istediğini anlatan Ayşin, bu yılki Türkiye şampiyonasında da altın madalya kazandı. HEDEF DÜNYA ŞAMPİYONLUĞU Tayland\'da 3- 11 Ağustos\'ta yapılacak Dünya Gençler Muay Thai Şampiyonası\'na katılma şansı elde eden Ayşin, şampiyonada altın madalya kazanarak, başarılarına yenisini eklemek istediğini söyledi. Polis Gücü Spor Kulübü sporcusu olan Ayşin Özkılıç, Antalya Spor Salonu\'nda antrenörü Yasin Urlu yönetiminde haftanın 5 günü çalışmalarını sürdürüyor. Ayşin, olimpik branş olarak tanınan dövüş sporu muay thai\'nin, olimpiyat oyunlarında yer almasını çok istediğini belirtti. BABASININ İSTEĞİNİ GERÇEKLEŞTİRİYOR Dünya şampiyonasında altın madalya kazanmak istediğini aktaran Ayşin Özkılıç, şunları söyledi: \"Babam, gençlik yıllarında tekvando ile ilgilenmiş. Milli takımda Türkiye\'yi temsil etmiş ve antrenörlük yapmış. Çocuklarının da kendisi gibi olmasını istediği için 6 yaşımda ağabeyimle bizi bu spora yönlendirdi. İl şampiyonlukları gibi küçük başarılar elde ettim. Bir arkadaşımın tavsiyesiyle muay thai sporuna başladım. 2015 yılında Türkiye şampiyonu oldum. Milli takıma girip, Avrupa şampiyonu oldum. Sonrasında çok fazla çalışarak, 2018 yılında \'gençler\' kategorisinde yeniden Türkiye şampiyonu oldum. 2 ay sonra Tayland\'da yapılacak gençler dünya şampiyonasında ülkemizi temsil edeceğim. Altın madalya kazanmak ve Türk bayrağını dalgalandırmak en büyük hedefim. Muay thai sporunun gelecek yıllarda olimpiyatlarda yer alacağı söyleniyor. Bu durum gerçekleşirse ülkemizi olimpiyatlarda temsil etmek isterim.\"