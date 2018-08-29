T24 LogoT24 Logo
Spor

(Görüntülü) Atiker Konyaspor, Yeni Malatyaspor maçının hazırlıklarını sürdürdü

Tolga YANIK/KONYA,(DHA)   Atiker Konyaspor, Evkur Yeni Malatyaspor maçının hazırlıklarını sürdürdü

29 Ağustos 2018 02:33

Tolga YANIK/KONYA,(DHA)


 

Atiker Konyaspor, Evkur Yeni Malatyaspor maçının hazırlıklarını sürdürdü.

Spor Toto Süper Lig\'in 4\'üncü haftasında deplasmanda Evkur Yeni Malatyaspor ile karşılaşacak olan Atiker Konyaspor, akşam saatlerinde yaptığı antrenmanla maçın hazırlıklarını sürdürdü. Kayacık Tesisleri\'nde teknik direktör Rıza Çalımbay yönetiminde gerçekleşen antrenman koşu ve ısınma hareketleri ile başladı. 5’e 2 pas çalışması ile devam devam eden antrenman 3 takım halinde oynanan turnuva maçlarıyla tamamlandı.

Sakatlığı geçen Petar Filipovic takımdan ayrı olarak fizyoterapist yönetiminde çalışırken, tedavisi devam eden Ömer Ali Şahiner ve Paolo Hurtado’nun antrenmanda yer almadı

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

Tolga YANIKKONYADHA   Atiker Konyaspor Evkur Yeni MalatyasporSpor Toto Süper LigEvkur Yeni MalatyasporAtiker KonyasporKayacık TesisleriRızaSakatlığıPetar FilipovicAliPaolo Hurtadonun
T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24