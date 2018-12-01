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(Görüntülü) Atiker Konyaspor, Trabzonspor maçının hazırlıklarına ara vermeden başladı

Tolga YANIK / KONYA, (DHA) -  Atiker Konyaspor, Trabzonspor maçının hazırlıklarına ara vermeden başladı

01 Aralık 2018 18:48

Tolga YANIK / KONYA, (DHA) - 
Atiker Konyaspor, Trabzonspor maçının hazırlıklarına ara vermeden başladı.
Spor Toto Süper Lig\'de dün akşam sahasında Aytemiz Alanyaspor\'u 2-0 mağlup eden Atiker Konyaspor, ligin 15\'inci haftasında deplasmanda karşılaşacağı Trabzonspor maçının hazırlıklarına ara vermeden başladı. Teknik direktör Aykut Kocaman yönetiminde Kayacık Tesisleri\'nde sabah saatlerinde yapılan antrenmanda, Alanyaspor maçında ilk 11\'de forma giyen oyuncular salonda yenileme çalışması yaptı. Diğer oyuncular sahada koşu ve ısınma hareketleri ile başlayan antrenmanı dar alanda pas ve top çalışması ile sürdürürken, antrenman çift kale maç ile sona erdi.

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