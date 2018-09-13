(Görüntülü) Atiker Konyaspor taktik çalıştı

Tolga YANIK KONYA, (DHA) ATİKER Konyaspor, Fenerbahçe maçının hazırlıklarına taktik çalışma ile devam etti. Spor Toto Süper Lig\'in 5\'inci haftasında Konya Büyükşehir Belediye Stadyumu\'nda Fenerbahçe\'yi konuk edecek olan Atiker Konyaspor, yaptığı taktik antrenmanla hazırlıklarına devam etti. Kayacık Tesisleri\'nde teknik direktör Rıza Çalımbay yönetiminde gerçekleşen antrenman, milli takımlardan dönen oyuncuların da katılımıyla tam kadro olarak yapıldı. Antrenman ısınma hareketleri ve 5?e 2 ile başladı. Pas çalışması ile devam eden antrenman taktik çalışma ile sona erdi.