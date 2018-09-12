(Görüntülü) Atiker Konyaspor günü tek antrenmanla tamamladı

Tolga YANIK / KONYA, (DHA) Atiker Konyaspor, Fenerbahçe maçının hazırlıklarını tek antrenmanla sürdürdü. Spor Toto Süper Lig\'in 5\'inci haftasında sahasında Fenerbahçe\'yi konuk edecek olan Atiker Konyaspor, sabah saatlerinde yaptığı antrenmanla bu maçın hazırlıklarını sürdürdü. Kayacık Tesisleri\'nde teknik direktör Rıza Çalımbay yönetiminde gerçekleştirilen antrenman koşu ve ısınma hareketleri ile başladı. Oyuncular daha sonra 5’e 2 ve pas çalışması yaptı. Antrenman çift kale maçla tamamlandı.