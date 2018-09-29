(Görüntülü) Atiker Konyaspor, Göztepe maçına hazır

Tolga YANIK/KONYA, (DHA)



Atiker Konyaspor, Spor Toto Süper Lig\'in 7\'nci haftasında oynayacağı Göztepe maçının hazırlıklarını akşam idmanıyla tamamladı.



Kayacık Tesisleri\'nde, teknik direktör Rıza Çalımbay yönetiminde yapılan antrenman koşu ve ısınma hareketleri ile başladı. 3 grupta 5’e 2 oynayan ve top kontrolüne dayalı pas çalışması yapan oyuncular, taktik çalışmanın ardından savunma-hücum organizasyonları ile antrenmanı tamamladı.



Yeşil beyazlılar yarın maçın oynanacağı İzmir\'e hareket edecek.