(Görüntülü) Atiker Konyaspor - Kasımpaşa maçının ardından

İsmail AKKAYA - Tolga YANIK / KONYA (DHA) - Atiker Konyaspor Teknik Direktörü Aykut Kocaman, Kasımpaşa\'nın lig ortalamasının üzerinde bir takım olduğunu ve güçlü bir takıma karşı bu maçı kazanmalarına rağmen fiziksel olarak hazır olmadıklarını belirtti.



Atiker Konyaspor Teknik Direktörü Aykut Kocaman, 3-2 galip olarak ayrıldıkları Kasımpaşa maçının ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulundu. Kasımpaşa\'nın güçlü bir takım olduğunu belirten Kocaman, \'\'Kasımpaşa lig ortalamasının üzerinde atak gücüne sahip bir takım. Deplasmanda en fazla şut ve gol atan bir takım. Bu takıma karşı kendi sahamızda, kazanmayı çok istedik. Fiziki olarak eksik sayılabilecek kadro ile bu maçı kazandık. Maçı kazanmamız fiziki açından yeterli olduğumuzu göstermez. Fiziksel seviyemiz yüksek değil. Bunun için zamana ihtiyacımız var. Özellikle maçın ikinci yarısı kora kor bir mücadeleyle geçti. Oyuncularımı da kutluyorum. Fiziki gücü yüksek bir takıma karşı fedakarca oynadılar. Ligin ikinci yarısı daha yukarılara çıkmak için fiziki gücümüzü artırmamız lazım\" dedi.



\"Konyaspor\'u tekrar Avrupa Ligi\'ne taşıyacak mısınız\" sorusu üzerine Kocaman, Türkiye Ligi\'nin zor bir lig olduğunu, öncelikle takımın fiziksel gücünü bir adım daha ileriye götürmeleri gerektiğini, o nedenle kimseyi kandırmamak istediğini belirtti.



MUSTAFA DENİZLİ: \"LİGİN EN ÇOK GOL ATAN TAKIMIYIZ\"



Kasımpaşa Teknik Direktörü Mustafa Denizli ise \'Maç berabere sonuçlanacak\' diye üzülürken, mağlup oldukları için kahrolduklarını belirtti. Ligin en çok gol atan takımı olduklarını ifade eden Denizli, Kasımpaşa\'nın Avrupa hedefinden de sapmadığını kaydetti. Denizli, \'\'Maçta birinci hatamız, final toplarını iyi kullanamadık. İkinci hatamızda takım savunmasında belki de bireysel takım olarak hatalar sonucu belirledi. Kasımpaşa\'yı Avrupa\'ya taşımak istiyoruz. Bu hedeften sapma asla söz konusu değil. Kadro olarak zorluklar yaşıyoruz ama bunu kendi içimizde telafi etmeye çalışıyoruz\" ifadelerini kullandı.



Kaybedilen bir iki maç üzerinden olumsuz konuşmanın doğru olmadığını ifade eden Denizli, \'\'Önümüzde kupa ve Beşiktaş\'la oynayacağımız zorlu bir lig maçı var. Bu iki maçı kazanarak geçirmeyi hedefliyoruz. Kasımpaşa, Avrupa kapısını açacak. Bunu ligin ikinci yarısı daha iyi göreceğiz\" dedi.



Çok gol atan bir takım oldukları için gol de yendiğini ifade eden Denizli, \'\'Çok gol atan takımız. Bu ligde çok gol atmak istiyorsanız, gol yeme ihtimali yüksek oluyor. Amacımız gol yememek değil. Gol yiyelim ama yediğimizden fazla gol atalım istiyoruz. O yüzden de bu sezon fazla gol attık\" diye konuştu.