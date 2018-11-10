(Görüntülü) Atatürk'e saygı için yüzdüler

Ali GÜNDOĞAN / MARMARİS (Muğla), (DHA) ATATÜRKÇÜ Düşünce Derneği Marmaris Şubesi (ADD) üyeleri, Atatürk\'ün ebediyete intikal edişinin 80. yıl dönümünde Türk bayraklarıyla \'saygı kulacı\' adlı yüzme etkinliği gerçekleştirdi. Atatürkçü Düşünce Derneği Marmaris Şubesi üyelerinden oluşan, yaşları 45 ila 70 arasındaki 40 kişi, Atatürk\'ü ölüm yıldönümünde anmak amacıyla Türk bayraklarıyla yüzme etkinliği düzenledi. Marmaris Belediye Başkanı CHP\'li Ali Acar, belediye meclis üyeleri ve CHP İlçe Başkanı Tolga Akbay, kıyıda alkışlarla topluluğa destek verdi. Saat 13.30\'da başlayan etkinlik, kent merkezine 11 kilometre mesafedeki İçmeler Mahallesi\'ndeki Altın Sahilde gerçekleştirildi. Çoğunluğu kadınlardan oluşan grup, sırtlarında ve ellerinde Türk bayrakları ile 1 mil açıktaki Cennet Adası\'na rehberler eşliğinde yüzüp geri döndü. Grup, sahile çıktıklarında Türk bayrağı ve Atatürk posterleriyle \"Cumhuriyet\'in Kalesiyiz\" sloganı attı. Anma etkinliğini tamamlayan gruba, meyve suyu ve su ikramı yapıldı.