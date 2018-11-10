(Görüntülü) Atatürk Sandıklı'da anıldı

Ahmet DAĞLI SANDIKLI(Afyonkarahisar), (DHA) AFYONKARAHİSAR\'ın Sandıklı ilçesinde düzenlenen bir dizi anma programı kapsamında Gazi Mustafa Kemal Atatürk anıldı. Anma programı Hükümet Konağı önündeki Atatürk Anıtı\'nda başladı. Çelenklerin sunulmasının ardından saatler 09.05\'i gösterdiğinde siren sesi eşliğinde saygı duruşunda bulunuldu. İlçedeki sokaklarda simit satıcıları, ayakkabı boyacıları, esnaf ve vatandaşlar da saygı duruşuna katıldı. Tören İstiklal Marşı\'nın ardından sona erdi. Belediye Meydanı\'nda yıllardır ayakkabı boyacılığı yapan Hüsnü Morgaz (90) Atatürk\'ü çok sevdiğini söyledi. Hüsnü Morgaz, 3\'üncü sınıftaydım. O zaman öldü Atatürk. Yemekten sonra okula vardım. O zaman öğretmen saygı duruşunda bulundurdu. \'Atatürk\'ümüz öldü\' dedi. Hepimiz de ağladık dedi. Sandıklı\'daki anma programı Belediye Düğün Salonunda devam etti. Burada günün anlam ve önemini belirten konuşma, Atatürk\'ün Askeri Cephesi adlı konuşma, Atatürk ile ilgili şiir ve Atatürk\'ün sevdiği türküler seslendirildi. 10 Kasım Oratoryosu sonrası 10 Kasım anma programı kapsamında dereceye giren öğrencilere verilen ödüller sonrası sona erdi.