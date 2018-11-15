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(Görüntülü) ATATÜRK HAVALİMANI'NDAKİ YANGIN TATBİKATINI GERÇEK SANDILAR

Haber-Kamera: İSTANBUL,(DHA)  Atatürk Havalimanı'nda, Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğü (DHMİ) tarafından yangın tatbikatı yapıldı

15 Kasım 2018 16:29

Haber-Kamera: İSTANBUL,(DHA) 

Atatürk Havalimanı\'nda, Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğü (DHMİ) tarafından yangın tatbikatı yapıldı. Her yıl yapılan tatbikat, sabah saatlerinde Genel Havacılık Terminali yakınlarındaki alanda gerçekleştirildi. Havalimanında meydana gelebilecek yangına

müdahale edecek itfaiye ekiplerinin hazır bulunduğu tatbikatı gerçek sanan vatandaşlar cep telefonlarına sarıldı. Dumanları ve itfaiye araçlarını gören vatandaşlar cep telefonu kamerasıyla görüntü çekerken, yorumlarda da bulundu. Yangının neden çıktığını anlamayan bir kişinin; görüntü çekilirken \"Uçak mı düştü\" dediği duyuluyor. Yangının söndüğünü gören vatandaşlar, \"Medyadan öğreniriz birazdan\" da diyor. 

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