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(Görüntülü) Atatürk Havalimanı'nda seçim hazırlıkları başladı

Hüseyin ASLIYÜCE/İSTANBUL, (DHA) 24 Haziran'da yapılacak Cumhurbaşkanı ve 27

15 Mayıs 2018 17:27

Hüseyin ASLIYÜCE/İSTANBUL, (DHA) 24 Haziran\'da yapılacak Cumhurbaşkanı ve 27. Dönem Milletvekili Genel Seçimleri’nde yurt dışı seçmen kütüğüne bağlı vatandaşların gümrük kapılarında 7 Haziran’dan itibaren oylarını kullanabilmeleri için hazırlıklar başladı. Bu kapsamda Atatürk Havalimanı\'nda hazırlıklar yapılıyor. Seçim malzemeleri havalimanına getirildi. Oy verme işlemi Dış Hatlar Terminali geliş katı yolcu karşılama uğurlama bölgesi ile gidiş katında yapılacak. Tatil günleri de dahil günde 24 saat oy kullanılabilecek. 123 TEMSİLCİLİKTE SANDIK KURULACAK Yurt içinde ve yurt dışında toplam 59 milyon 391 bin 328 seçmenin oy kullanabileceği seçimlerde yurt dışında 60 ülke ve 123 temsilcilikte sandık kurulacak. Yurt dışı seçmen kütüğüne kayıtlı seçmenler 36 gümrük kapısında oylarını kullanabilecek. Gümrük kapıları ve yurt dışı temsilciliklerde oy kullanma işleminin 7 Haziran\'da başlayacak. HANGİ SINIR KAPILARINDA OY KULLANILACAK Karar uyarınca Yurt Dışı Seçmen Kütüğü\'ne kayıtlı vatandaşların tatil günleri dahil 24 saat süre ile oy kullanabilecekleri gümrük kapıları şöyle: \"Sarp Karayolu, Kapıkule Karayolu, İpsala Karayolu, Hamzabeyli Karayolu, Karkamış Karayolu, Cilvegözü Karayolu, Öncüpınar Karayolu, Çobanbey Karayolu, Dereköy Karayolu, Şakirpaşa Havalimanı, Esenboğa Havalimanı, Antalya Havalimanı, Çardak Havalimanı, Hasan Polatkan Havalimanı, Elazığ Havalimanı, Gaziantep Havalimanı, Hatay Havalimanı, Süleyman Demirel Havalimanı, Atatürk Havalimanı, Sabiha Gökçen Havalimanı, Adnan Menderes Havalimanı, Erkilet Havalimanı, Konya Havalimanı, Dalaman Havalimanı, Bodrum-Milas Havalimanı, Samsun Çarşamba Havalimanı, Trabzon Havalimanı, Zonguldak Çaycuma Havalimanı, Kuşadası Limanı, Ayvalık Limanı, Derince Limanı, Mersin Limanı, Taşucu Limanı ve Samsun Limanı.\"

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