(Görüntülü) Asteğmen Aydoğan son yolculuğuna uğurlandı (1)
Haber-Kamera: Erhan TEKTEN / İstanbul DHA
Siirt'te serinlemek için Botan Çayı'na giren Asteğmen Hacı Bayram Aydoğan son yolculuğuna uğurladı
24 Ağustos 2018 21:06
Haber-Kamera: Erhan TEKTEN / İstanbul DHA
Siirt\'te serinlemek için Botan Çayı\'na giren Asteğmen Hacı Bayram Aydoğan son yolculuğuna uğurladı. Selimiye Cami\'nde kılınan cenaze namazının ardından Aydoğan, Karacaahmet Mezarlığı\'na defnedildi.
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