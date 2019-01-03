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(Görüntülü) ASELSAN'dan yeni tanıtım filmi

ANKARA,(DHA) - ASELSAN, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın cümlelerini kullanarak modern silah sistemlerini sergilediği bir video hazırladı ve 'ASELSAN'ımız var' başlığı ile takipçileri ile paylaştı

03 Ocak 2019 15:37

ANKARA,(DHA) - ASELSAN, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan\'ın cümlelerini kullanarak modern silah sistemlerini sergilediği bir video hazırladı ve \'ASELSAN\'ımız var\' başlığı ile takipçileri ile paylaştı. Askeri Elektronik Sanayii (ASELSAN), hazırladığı son tanıtım filminde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın sözlerine yer verdi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Beştepe Millet Kongre ve Kültür Merkezi\'nde düzenlenen Türk Savunma Sanayii Zirvesi\'ndeki konuşmasında ASELSAN\'a değinmişti. Türkiye\'nin terörle mücadelesinde milli savunma sanayi hamlesinin önemine değinen Erdoğan, şunları söylemişti: \"Bize hep şunu söylediler, \'Kongre izin vermiyor\'. Başkalarına veriyor ama Türkiye’ye gelince vermiyor. Bunu Kıbrıs’ta yaşadık. Herkes muhabere sustu denildiği zamanda biz Kıbrıs’tan sonra ASELSAN’ı kazandık. Şimdi elimizde bir ASELSAN’ımız var. Kötü komşu, bizi ev sahibi yaptı.\"

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