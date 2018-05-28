(Görüntülü) ASELSAN Başkanı Görgün, ikincil halka arzın ayrıntılarını anlattı

Özgür Deniz KAYA-Harun UYANIK / İSTANBUL (DHA) ASELSAN Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdürü Prof. Dr. Haluk Görgün, 31 Mayıs-1 Haziran tarihlerindeki ikincil halka arz süreci için \"Elde edeceğimiz gelirin yüzde 40\'ı yapay zeka gibi yenilikçi teknolojilere yatırım için kullanılacak\" dedi Türk Silahlı Kuvvetleri Güçlendirme Vakfı kuruluşu olan ve 1975 yılından bu yana faaliyetlerini sürdüren ASELSAN, 31 Mayıs-1 Haziran tarihlerinde ikincil halka arz için talep toplayacak. Halka arz öncesinde basın toplantısı düzenlendi. Toplantıya ASELSAN Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdürü Prof. Dr. Haluk Görgün, ASELSAN Mali İşler Genel Müdür Yardımcısı Okan Turan ile aracılık eden konsorsiyumdaki yöneticiler katıldı. GELİRİN YÜZDE 40\'I YAPAY ZEKA GİBİ YENİLİKÇİ TEKNOLOJİLERE HARCANACAK ASELSAN Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdürü Prof. Dr. Haluk Görgün, 31 Mayıs-1 Haziran tarihlerinde taleplerinin toplanacağı ve fiyat aralığı 21,35-26 TL arasında olacak ikincil halka arz süreci hakkında açıklama yaptı. Prof. Dr. Görgün, \"Önümüzdeki günlerde talep toplamaya başlayacağımız halka arzdan elde edeceğimiz gelirin yüzde 40\'ı yapay zeka gibi yenilikçi teknolojilere yatırım için, yüzde 10\'u işletme sermayesi, yüzde 20\'lik kısmı AR-GE harcamalarına, yüzde 30\'luk kısmı yurt içi ve yurt dışı şirket birleşme ve satın alımları için değerlendirilecek. 8 günde, 23 oturumda, Birleşik Arap Emirlikleri, İngiltere, Amerika, Macaristan ve Katar\'da yerleşik 33 kurumsal yatırımcıyla görüştük. Bu hafta boyunca Polonya, Almanya, İngiltere ve İsviçre\'de yerleşik 15 kurumsal yatırımcıyla toplantılarımız olacak.Şirketimizin halka arzına başta Orta Doğu olmak üzere toplantı yaptığımız her ülkede yoğun ilgi olduğunu gördük. ASELSAN\'ın büyüme hikayesini kurumsal yatırımcılar izliyor\" diye konuştu. \"TÜRK TASARIMI ÜRÜNLER 63 ÜLKEDE KULLANILIYOR\" ASELSAN\'ın ticari faaliyet yürüttüğü firmalar hakkında bilgi veren Görgün, \"ASELSAN, yurt içindeki 7 iştiraki yanında yurt dışında Suudi Arabistan, Birleşik Arap Emirlikleri, Ürdün, Kazakistan, Azerbaycan ve Malezya\'da ortağı olduğu 6 şirketi ve ayrıca Makedonya ve Güney Afrika\'daki şubeleriyle küresel bir savunma şirketi olma yolunda emin adımlarla ilerlemektedir. Hâlihazırda ihracat faaliyetlerimizi Suudi Arabistan, Pakistan, Azerbaycan, Kazakistan ve Türkmenistan\'da yoğunlaştırmış bulunmaktayız. 5 kıtada, 63 ülkede tamamen Türk mühendislerinin tasarladığı, geliştirdiği ve ürettiği ürünlerimiz kullanılmaktadır\" dedi. HEDEFİMİZ 1 MİLYAR DOLARLIK İHRACAT ASELSAN\'ın ihracat hedeflerine değinen Görgün, \"2017 yılı sonu cirosu 5 milyar 360 milyon TL\'ye ulaşan ASELSAN, satışlarının yüzde 52\'sini Türk Silahlı Kuvvetlerine, yüzde 33\'lük kısmını özel kurumsal müşterilere ve yüzde 15\'ini de ihracat olarak gerçekleştirmiştir. 2017 yılında 784 milyon TL ihracat gerçekleştirdik ve çok kısa bir süre içinde çok daha yüksek rakamlara ulaşabileceğimize inanıyoruz. Gelecek 5 yıl içinde 1 milyar dolarlık ihracat rakamına da ulaşmayı hedefliyoruz\" dedi. 3 BİNDEN FAZLA AR-GE PERSONELİ GÖREV YAPIYOR Teknoloji geliştirme çalışmalarının 6 AR-GE merkezinde sürdürüldüğünü belirten Prof. Dr. Görgün, \"Bu merkezlerde 3 binden fazla AR-GE mühendisi görev yapmaktadır. ASELSAN, 2017 yılında 31 üniversite ile 117 AR-GE projesi yürütmüştür. Şu anda 46 üniversite ile iş birliği içinde çalışmalarımız devam etmektedir. 6 binden fazla personeli bulunan şirketimizde çalışanların yüzde 58\'ini mühendisler oluşturmaktadır. Çalışanların yüzde 35\'i de yüksek lisans veya doktora sahibidir\" ifadelerini kullandı.