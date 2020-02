(Görüntülü) Artvin'e 50 bin zeytin fidanı dikildi

ARTVİN,(DHA)- ARTVİN’de \"7’den 70’e her ferdin bir dikili ağacı olsun\" sloganıyla başlatılan kapmanya kapsamında 50 bin zeytin fidanı toprakla buluştu. Kentte yeşile verilen önemin her geçen gün daha da artması amacıyla, \"7’den 70’e her ferdin bir dikili ağacı olsun\" sloganıyla başlatılan fidan dikimi kampanyası sürüyor. Kampanya kapsamında Borçka-Artvin karayolunun 4’üncü kilometresinde ‘Zeytin Bahçesi’ fidan dikimi için tören düzenlendi. Törene Artvin Valisi Ömer Doğanay ve eşi Esma Doğanay, Borçka Kaymakamı Hasan Meşeli, Borçka Belediye Başkanı Aslan Atan, Artvin Zihinsel Engelliler Dernek Başkanı Hatice Nur Ersöz, engelliler ile aileleri ve vatandaşlar katıldı. HEDEF 100 BİN ZEYTİN FİDANI Artvin Valisi Ömer Doğanay, 50 bin olan zeytin agacı fidanını toplamda 100 bin fidana çıkartmayı hedeflediklerini belirterek, özellikle çocuklara çekirdekten ağaç sevgisini aşıladıklarını söyledi. Vali Doğanay, “İnsan sağlığına faydalı olan hem Kuran-ı Kerim’de üzerine yemin edilen zeytin ağacına çok önem veriyoruz. Zeytin dikilebilecek her alana zeytin fidanı ile donatıyoruz. Bu kampanyaya herkesin destek olmasını istiyorum” dedi. Öte yandan bölge haklının yanı sıra kentte özel şirketlerler de başlatılan kampanyaya destek verdi. Bazı işletmelerin 600 bine yakın fidan diktikleri kentte bu sayısı giderek artırmayı görev edindiklerini ifade etti.