(Görüntülü) Artvin- Borçka yoluna yamaçtan kopan kaya kütleleri düştü

Adem GÜNGÖR/ARTVİN, (DHA) - ARTVİN\'de, yamaçtan kopan kaya kütleleri nedeniyle Artvin- Borçka yolu ulaşıma kapandı. Yapılan çalışmalar sonucu yol, 2 saat sonra ulaşıma açıldı.



Kuşluca köyü mevkisinde, saat 13.00 sıralarında, yamaçtan kopan kaya kütleleri Artvin- Borçka yoluna düştü. Yol, ulaşıma kapanırken, sürücülerin ihbarı üzerine olay yerine ekipler sevk edildi. Yapılan çalışmalar sonucu yol, saat 15.00 sıralarında ulaşıma açıldı. Sürücüler, 2 saat boyunca uzun araç kuyruğunda beklediklerini söyledi.



