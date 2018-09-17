(Görüntülü) Artık bebekleri ağladığında fark edebilecekler

Cavit AKGÜN/MUĞLA, (DHA)- MUĞLA\'da, ikisi de doğuştan işitme engelli olan Şükriye (21)- Aykut Bulut (26) çiftine, uyudukları sırada bebeklerinin ağladığını fark edebilmeleri için Büyükşehir Belediyesi tarafından titreşimli bebek telsizi hediye edildi. Engelli maaşları ile kiralık tek gözlü evde yaşamlarını sürdüren ve işsiz Bulut çifti, hediye ile büyük mutluluk yaşadı. Muğla Büyükşehir Belediyesi Sağlık ve Sosyal Hizmetler Daire Başkanlığı tarafından il genelinde yaşayan işitme engelli ailelerin 0-4 yaş arası bebekleri ile iletişim sorunlarını gidermek için bir projeye imza atıldı. \'Sessizliğime Ses Ol\' projesi kapsamında ailelerin uyku sırasında çocuklarının ağladığını fark edebilmeleri için titreşimli telsiz hediye ediliyor. Sağlık ve Sosyal Hizmetler Daire Başkanı Ünsal Paşalı, proje çerçevesinde beraberindeki kurum çalışanları ile birlikte Menteşe ilçesinde yaşayan Bulut ailesini ziyaret etti. Paşalı, tek gözlü kiralık evde yaşamlarını sürdüren her ikisi de doğuştan işitme engelli olan Aykut Bulut ve eşi Şükriye Bulut\'a 1,5 yaşındaki bebekleri Yiğit ile daha iyi ilgilenmelerini için titreşimli telsiz hediye etti. Başkan Paşalı, \"Cihazı iyi ve sağlıklı günlerde kullanmanızı diliyorum\" dedi. Duygularını işaret dili tercümanı İpek Akatekin aracılığı ile anlatan anne Bulut, \"İşitme cihazlarımız kaliteli olmadığı için kullanamadık. Kulağımızda çınlama sesi yapıyordu. İşitme cihazı olmadığı için de bebeğimiz ağladığında sesini duyamıyorduk. Çoğu zaman geceleri eşimle değişimli olarak başında nöbet tutuyorduk. Sonuçta belli bir süre sonra ister istemez insan yorulmaya başlıyor. İlimizde bizim gibi yaşayan işitme engelli çiftler, duyma sorunu yaşadıkları için evlat sahibi olmak istemiyor. Büyükşehir Belediyesi tarafından hediye edilen titreşimli bu bebek telsizinin büyük kolaylık sağlayacağına inanıyorum\" dedi. Şükriye Bulut, devletten aldıkları engeli maaşı ile geçindiklerini belirtip, \"Halimiz ortada. Aldığımız toplam bin 300 lira engelli maaşı ile geçinmekte güçlük çekiyoruz. Bunun 400 lirası zaten kiraya gidiyor. Yetkililerden eşim ve kendim için iş istiyoruz\" diye konuştu. Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı CHP\'li Osman Gürün, \"İşitme engeli bulunan anne ve babanın çocuk sahibi olma konusundaki tereddüdünü, uyanamama konusunda gidererek huzurlu, sağlıklı mutlu bebekler yetiştirmesini sağlayacağız. İşitme engelli ailelerimiz artık bebeğin ağladığını fark edecek\" dedi.