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(Görüntülü) ARNAVUTKÖY'DEKİ FABRİKA YANGININ HAVADAN GÖRÜNTÜSÜ 1

Haber-Kamera: Alper KORKMAZ-Taylan ERGÜN-İstanbul DHA Arnavutköy'de sünger fabrikasında çıkan yangın kontrol altına alındı

14 Aralık 2018 15:18

Haber-Kamera: Alper KORKMAZ-Taylan ERGÜN-İstanbul DHA

Arnavutköy\'de sünger fabrikasında çıkan yangın kontrol altına alındı.

Abdullah Gül Caddesi\'nde bulunan sünger üretimi yapan bir fabrikada saat 10.30 sıralarında henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Alevler kısa sürede fabrikayı kaplarken, olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Yangın yaklaşık 1,5 saatlik çalışma sonucu kontrol altına alındı.

İBB\'den yapılan açıklamada, \"Arnavutköy Hicret Mahallesi’ndeki fabrikada çıkan yangın, İBB İtfaiyesi’nin (43 araç, 122 personel) müdahalesi sonucu söndürülmüştür. Soğutma ve duman tahliyesi devam etmektedir. Yaralı ve can kaybı yoktur\" denildi.

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