(Görüntülü) Arnavutköy'de tekstil geri dönüşüm fabrikası alev alev yandı (4)

Soner HASIRCIOĞLU / İSTANBUL,(DHA) ARNAVUTKÖY\'de gece saatlerinde tekstil geri dönüşüm fabrikasında henüz bilinmeyen bir nedenle çıkan yangın korku dolu anların yaşanmasına neden oldu. Olay yerine gelen çok sayıda itfaiye ekipleri yangına müdahale ederek yaklaşık 4 saatte kontrol altına aldı. Yangın sonrası herhangi bir yaralanma ve can kaybı yaşanmazken, fabrikada büyük çapta hasar meydana geldi. Yangın Arnavutköy, Hadımköy Mahallesi Ürgüplü Caddesi üzerinde gece saat 21.30 sıralarında bir tekstil geri dönüşüm fabrikasında henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Fabrikadan alevlerin yükseldiğini gören çalışanlar durumu hemen itfaiye, polis ve sağlık ekiplerine haber verdi. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri alev alev yanan fabrikaya müdahale etti. İtfaiye ekiplerinin yaklaşık 4 saat çalışması sonucu yangın kontrol altına alındı. Polis ekipleri çevrede önlem alırken, sağlık görevlilerinin de hazır beklediği görüldü. İtfaiye ekipleri yangını tamamen söndürerek soğutma çalışması yaptı. Olay sonrası herhangi bir yaralanma ve can kaybı yaşanmazken fabrika da büyük çapta hasar meydana geldi. İtfaiye ekipleri yangının çıkış sebebini araştırırken yangınla ilgili soruşturma başlatıldı.