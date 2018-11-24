(Görüntülü) Ardahan'da öğrencilere 5 bin 'Beşiktaş' forması dağıtıldı

Deniz BAŞLI/ARDAHAN, (DHA)- ARDAHAN\'da, Beşiktaş Taraftar Derneği tarafından 5 bin öğrenciye forma dağıtıldı. Öğrenciler forma alabilmek için birbiriyle yarıştı.



Ardahan Fen Lisesi\'nde, Beşiktaş Taraftar Derneği öğrencilere forma dağıttı. Forma dağıtımı sırasında izdihama neden olan öğrenciler, forma alabilmek için birbiriyle yarışırken, yetkililer ise zor anlar yaşadılar. Forma dağıtım sonrası Vali Mehmet Emin Bilmez‘in katılımıyla Fen Lisesi Hülya Avşar Spor Salonu\'nda tören düzenlendi. Törende konuşan Vali Bilmez, \"Türkiye’nin en doğusu Serhat Şehir Ardahan’ı unutmayan Beşiktaş Kulübü Başkanı Fikret Orman başta olmak üzere yönetimde olup da buraya kadar gelen herkese teşekkürler ediyorum\" dedi.



Beşiktaş Taraftar ve Dernekler Sorumlusu Burhan Topuz ise \"Beşiktaş Kulübü Başkanı Fikret Orman’ın \'Edirne’den Kars’a kadar, Tekirdağ’dan Hakkâri\'ye kadar\' bir projesi vardı. Bu proje bütün çocuklarımızı bütün gençlerimize Beşiktaş sevgisinin ve Beşiktaş aşkını aşılamak adına bölgelere gidip bu çocukların gönlünün okşamak ve onların ümitlerinin yeşertmek adına başlattığımız bu projenin bu ayağını Ardahan’da gerçekleştirmenin mutluluğunu yaşıyoruz\" diye konuştu.



Konuşmaların ardından Burhan Topuz, Vali Bilmez\'e kendi adının yazılı olduğu forma hediye etti. Vali Mehmet Emin Bilmez ve beraberindekiler salondaki çocuklara Beşiktaş forması giydirdi.