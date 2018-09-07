(Görüntülü) Arazi kavgasında kayınpederini öldürdü

Mustafa KANLI- Taha AYHAN/GAZİANTEP, (DHA) - GAZİANTEP\'te, Adem B. arazi anlaşmazlığı nedeniyle tartıştığı kayınpederi Ahmet Batar\'ı (49), av tüfeğiyle ateş ederek öldürdü.



Olay, dün gece Tokdemir Mahallesi\'nde meydana geldi. Arazi anlaşmazlığı yüzünden husumetli olan Adem B. ile kayınpederi Ahmet Batar arasında tartışma çıktı. Kısa sürede büyüyen tartışma sırasında öfkelenen Adem B. yanındaki tüfekle kayınpederine ateş açmaya başladı. Tüfekten çıkan saçmalara hedef olarak ağır yaralanan Ahmet Batar, ihbarla gelen sağlık görevlilerinin kaldırdığı hastanede yapılan müdahalelere karşın kurtarılamadı. Yaşamını yitiren Batar\'ın cesedi otopsi için Adli Tıp Kurumu morguna konulurken, Adem B. ise jandarma tarafından gözaltına alındı.



Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

