(Görüntülü) Arazi anlaşmazlığı tartışmasında 2 yeğenini av tüfeğiyle öldürdü

Erkan ALTUNTAŞ/AKSARAY, (DHA)- AKSARAY\'ın Eskil ilçesinde, çiftçi Hüseyin İnan (58), arazi anlaşmazlığı nedeniyle tartıştığı yeğenleri öğretmen Murat İnan (37) ve turizmci Uğur İnan\'ı (44) av tüfeğiyle vurarak öldürdü. Kaçan amca Hüseyin İnan, daha sonra jandarmaya gidip teslim oldu.



Olay, akşam saatlerinde Eskil ilçesi Gümüşdüğün köyünde meydana geldi. İddiaya göre Hüseyin İnan, yeğenleri Murat İnan ve Uğur İnan ile daha önceden de aralarında bulunan arazi anlaşmazlığı nedeniyle yeniden tartıştı. Tartışmanın büyüyüp kavgaya dönüşmesi üzerine Hüseyin İnan, yeğenlerinin üzerine av tüfeğiyle ateş açtı. Açılan ateş sonucu vücutlarının çeşitli yerlerinden yaralanan Murat İnan ve kuzeni Uğur İnan, olay yerinde hayatını kaybetti. Olaydan sonra kaçan Hüseyin İnan, jandarmaya gidip teslim oldu. Ölen iki kuzenin cesetleri otopsi için Eskil Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.