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(Görüntülü) Aracıyla drift yapıp, makas atan sürücüye gözaltı ve ceza

Berktuğ ÖNCÜ/BURSA, (DHA)- BURSA'da önceki gece otomobiliyle drift ve makas atarak trafikte korku dolu anlar yaşanmasına neden olan Doğan B

12 Ocak 2019 15:19

Berktuğ ÖNCÜ/BURSA, (DHA)- BURSA\'da önceki gece otomobiliyle drift ve makas atarak trafikte korku dolu anlar yaşanmasına neden olan Doğan B., polis tarafından gözaltına alındı. 5 bin 10 lira para cezası kesilen Doğan B.\'nin ehliyetine 60 gün el konuldu, aracı da 60 gün trafikten men edildi. Merkez Osmangazi ilçesi Atatürk Caddesi\'nde önceki gece, 16 SNG 57 plakalı otomobilin sürücüsü, seyir halindeyken direksiyonu sağa sola kırarak, yanındaki araçların sürücülerine zor anlar yaşattı. Otomobil sürücüsü ardından da el freni çekerek drift attı. Aracıyla yaklaşık 2 kilometre boyunca makas atarak ilerleyen sürücü, merkez Yıldırım ilçesi Teferrüç Mahallesi\'nde yine drift attığı sırada otomobiliyle refüje çarptı. Sürücü, çevredekilerin tepkisi üzerine hızla uzaklaştı. Olayın ardından Bursa Emniyet Müdürlüğü Trafik Şube Müdürlüğü ekipleri, aracın sürücüsünün Doğan B. olduğunu belirledi. Sürücü, gözaltına alınarak emniyete götürüldü. Burada ifadesi alınan Doğan B.\'nin ehliyetine 60 gün süreyle el konulurken, otomobili de 60 gün trafikten men edildi. Ayrıca 5 bin 10 lira para cezası kesilen sürücü, \'trafik güvenliğini tehlikeye sokmak\' suçundan adliyeye sevk edildi. Savcıya ifade veren Doğan B., hakkında adli işlem yapılarak serbest bırakıldı.

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