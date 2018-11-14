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(Görüntülü) Aracında abart egzoz takılı sürücü ceza kesilmemesi için polisi ikna etmeye çalıştı

Bülent DİKTEPE/KARABÜK, (DHA) - KARABÜK’te, aracında trafik kanununa yasak olan abart egzoz takılı sürücü, "Vatandaşı rahatsız etmiyorum" diyerek ceza yememek için polisi ikna etmeye çalıştı

14 Kasım 2018 13:25

Bülent DİKTEPE/KARABÜK, (DHA) - KARABÜK’te, aracında trafik kanununa yasak olan abart egzoz takılı sürücü, \"Vatandaşı rahatsız etmiyorum\" diyerek ceza yememek için polisi ikna etmeye çalıştı.

Karabük Emniyet Müdürlüğü Trafik Tescil ve Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri dün akşam saatlerinde abart egzoz denetimi yaptı. 100. Yıl Mahallesi’nde yapılan denetimde, standart dışı egzoz takan otomobilin sürücüsü İlker A. ve yanındaki erkek arkadaşı cezadan kurtulmak için polisi ikna etmeye çalıştı. İlker A., \"Vatandaşı rahatsız etmiyorum\" yanındaki arkadaşı ise, \"Yapmayın, eti ne budu ne? Yazık, günah komiserim. Bu adam asgari ücretle çalışıyor. Söktürsün, ceza yazılmasın. Bunun eti ne budu ne? Yazık günah yani. Alkollüye yazın, ehliyetsizlere yazın.\" diye konuşarak ceza yememek için çaba gösterdi. Polis, İlker A.\'ya 1002 TL para cezası keserken, abart egzozun sökülerek standart egzoz takılması içinde 1 hafta süre verdi.

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