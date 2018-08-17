(Görüntülü) Ara Güler'e sürpriz doğum günü kutlaması

Zeki GÜNAL-Can EROK/İSTANBUL,(DHA)-ÜNLÜ gazeteci Ara Güler 90 Yaşına girdi. Beyoğlu Belediye Başkanı Ahmet Misbah Demircan Ara Güler\'e sürpriz bir doğum günü kutlaması yaptı.



Beyoğlu\'nda bir kafe\'de oturan Ara Güler\'e Beyoğlu Belediye Başkanı Ahmet Misbah Demircan sürpriz bir doğum günü hazırladı. Ara Güler\'i ziyaret ederek sohbet eden Ahmet Misbah Demircan üstünde Ara Güler\'in fotoğrafının bulunduğu ve daha önceden hazırlattığı pastayla bir sürpriz yaptı. Ara Güler mumlara üfledikten sonra pastayı kesti.



Ara Güler \"Yaşımı söylemem ayıp olur\" diyerek espri yaptıktan sonra \"Yaş 90 oldu. Etrafıma baktım bir makina var elime tutturdular. Ne işe yarıyor dedim fotoğraf çekiyor dediler. Sonra fotoğrafçı oldum. Altmış yıllık fotoğrafçıyım. Fotoğrafçılık güzeldir. Denize bakın maviyi bulun. Ben Recep Tayyip Erdoğan\'ı severim tutarım kendisini. Biz artık yerli olanı bizim olanı istiyoruz. Bizden çıkmış olanı istiyoruz. Belçika, Hollanda yok bilmem ne biz Osmanlıyız biz 1200 yıldır varız. Diğer konuştuğumuz memleketler daha 200 yıllık. Artık bizim olanı istiyoruz.\" diye konuştu.



Ahmet Misbah Demircan \"Ara Güler Beyoğlu\'nun yaşayan efsanesi, Ara Güler\'in varlığından gurur duyuyoruz, iftihar ediyoruz. Bugün 90\'ıncı yaşını kutladık, iyi ki doğdun iyi ki varsın demek için geldik. Türkiyeyi dünyada anlatan bir böyle bir varlığa sahip olmanın gururunu yaşıyoruz\" diye konuştu.