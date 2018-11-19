(Görüntülü) Apartmana giren köpeği itfaiye ekibi çıkardı

Ahmet AKKUŞ NUSAYBİN (Mardin), (DHA)- MARDİN\'in Nusaybin ilçesinde, dün akşam saatlerinde apartmana giren sokak köpeği, korku ve paniğe yol açtı. Bina sakinlerinin şikayeti üzerine bölgeye gelen itfaiye ekiplerinin çalışmasıyla köpek binadan çıkarıldı. Nusaybin ilçesi İpekyolu Mahallesi\'ndeki binaya giren köpek, apartman sakinlerini korkuttu. Köpeği çıkarmaya çalışan bina sakinleri, yaklaşık bir saat çalışmalarına rağmen başarılı olamadı. Geç saatlere kadar binada kalan köpeği çıkarmak için itfaiye ekiplerinden yardım istendi. Bölgeye gelen itfaiye ekibinin müdahalesi ile köpek, 3\'üncü kata çıktı. Burada yakalanan köpek, bina dışına çıkarıldı.