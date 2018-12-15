(Görüntülü) Apartman önünde alev alan motosikleti, Suriyeliler yaktı iddiası: 31 kişi dumandan etkilendi

Erkan ALTUNTAŞ/AKSARAY, (DHA)- AKSARAY\'da, 6 katlı apartmanın giriş katında park halindeki üç tekerlekli motosiklette yangın çıktı. Yangın sonrası dumanların binayı sarması üzerine mahsur kalan apartman sakinlerini itfaiye ekipleri tarafından kurtardı. Dumandan etkilenen 12\'si çocuk 31 kişi hastaneye kaldırılırken, motosikletin, apartman önünde çıkan kavganın ardından Suriyeliler tarafından yakıldığı ileri sürüldü.



Yangın, saat 20.45 sıralarında Büyük Bölcek Mahallesi 2410 numaralı Sokak\'ta meydana geldi. Apartmanın giriş katında park halindeki motosiklette bilinmeyen nedenle yangın çıktı, dumanlar kısa sürede binayı sardı. Evlerinde mahsur kalan apartman sakinleri ise itfaiye ve sağlık görevlilerine haber verdi. Alevler, olay yerine gelen itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü. Mahsur kalanlar da itfaiye aracının merdiveniyle kurtarıldı. Dumandan etkilenen 12\'si çocuk 31 kişi ambulanslarla kentteki çeşitli hastanelere kaldırıldı.



Öte yandan, apartmanın önünde çıkan bir kavganın ardından motosikletin yandığının ileri sürüldüğünü belirten mahalle muhtarı Sinan Yavaş, \'\'Mahalle sakinimiz, \'Kavga oldu, ardından da Suriyeliler motosikleti yakmış\' diyor. Ama öyle bir şey yok\'\' dedi.