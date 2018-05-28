(Görüntülü) Apartman boşluğuna düşen martıyı itfaiye kurtardı

Alişan KOYUNCU/İZMİT(Kocaeli), (DHA) - İZMİT\'te, apartman boşluğuna düşen martı, itfaiye tarafından file kepçe ile alınarak kurtarıldı. İzmit Karabaş Mahallesi Ihlamur Sokak üzerinde bulunan 5 katlı apartmanın boşluğunda bir martının sıkıştığını gören apartman sakinleri, kendi imkanlarıyla kurtarmaya çalıştı. Apartman sakinleri çabalarının sonuç vermemesi üzerine itfaiyeden yardım istedi. Apartmana gelen itfaiye ekibi, apartman boşluğuna uzattığı file kepçe ile martıyı aldı. Vücudunda herhangi bir yara olmayan martı apartmandan çıkarılarak havaya bırakıldı.