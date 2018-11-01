(Görüntülü) Antalyaspor'da Kasımpaşa hazırlığı

Tolga YILDIRIM/ANTALYA, (DHA) - Antalyaspor cumartesi günü deplasmanda oynayacağı Kasımpaşa maçı hazırlığına teknik direktör Bülent Korkmaz yönetiminde yaptığı antrenmanla devam etti. Spor Toto Süper Lig\'in 11\'inci haftasında Antalyaspor cumartesi günü deplasmanda Kasımpaşa\'yla oynayacak. Kırmızı beyazlı ekip, Atilla Konuk Tesisleri\'nde yaptığı antrenmanla bu maçın hazırlıklarını sürdürdü. Teknik direktör Bülent Korkmaz yönetimindeki antrenman koşu ve ısınmayla başladı. Pas çalışması yapan kırmızı beyazlılar, antrenmanın ikinci bölümünde eğitsel oyunda eğlenceli anlar yaşadı. Çalışma top kapma ve pas çalışmasıyla sona erdi. Antrenmana sakatlığı nedeniyle Charles katılmadı. Kaleci Ozan ise takımdan ayrı salonda çalıştı.