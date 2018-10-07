(Görüntülü) Antalyaspor- Galatasaray maçının ardından (1)

Antalyaspor- Galatasaray maç sonu

Süleyman EKİN, Emrah GÜL / ANTALYA, (DHA) -





Spor Toto Süper Lig 8\'inci haftasında Galatasaray deplasmanda Antalyaspor\'u 1- 0 mağlup etti. Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, 8 gün 3 maç oynadıklarını belirterek, \"Bugün berabere bitseydi dahi futbolcularımı tebrik edecektim\" dedi.



Maç sonrasında düzenlenen basında toplantısında Fatih Terim, alınan sonucu ve oyunu değerlendirdi. Terim, 8 günde 3 maç oynadıklarını, buna rağmen oyuncularının maça asılarak 3 puan getirdiğini söyledi.



Porto maçıyla bugünkü maç arasındaki oyun farkıyla ilgili olarak Terim, \"Çok belirgin tek fark; iki taraf da çata çat kazanmak için oynarsa ortaya öyle bir şey çıkıyor. Ama bir taraf kovalayan, bozan, defansını geride tutan bir mücadele içinde olursa açmanız zor oluyor. Sadece sebep bu. İki 72\'nci saat, yani üçüncü gün maç oynuyorsunuz. Buna alışmalıyız. Bir şikayetim yok ama fiziki olarak bazı mesajlar veriyor. Başlarken yüzde 40\'ını değiştirmiştik. Sonuç itibariyle 6 kişi Porto\'da oynayanlarla başladık. Bunlar da sebep olabilir. Buna rağmen 100\'ün üzerinde koşmamız önemli\" dedi.



Rakibe pozisyon vermemelerinin önemli bir şey olduğunu kaydeden Terim, şunları söyledi:



\"Yavaş yavaş o felsefeye alıştık. Bizim oyun tarzımızda en büyük sıkıntı, çıkarken bizim kaptıracağımız topların rakipten uzakta olduğumuzda kontratak ve tehlikeydi. İlk kalemizi bulan şutta ikinci yarıda ilk defa Muslera\'yı yatarken gördüm. 600 pas barajını geçmişiz. Çünkü ekonomik oynamak durumundaydık. En önemli şey bizim için bugün rakip sahada çok pas yapabilmek. 18 ve 18\'in civarında oyunun kontrolünü ve pası yapabilmek bizim için çok iyiydi. İkinci yarı özellikle rakip sahada pas isabeti yüksek bir oranla oynadık. Yüzde 82 rakip sahada önemli bir oran. Bu arada da rakibi de oynatmadık ikinci yarı. Burada tılsım golde. Biz golde özellikle deplasmanda erken bulursak, Henry, Garry ve Sinan\'ı o kadar hızlı devreye sokarız. Ama sabırla böyle bir kritik haftada 3 puan aldıkları için oyuncularımızı kutluyorum. Penaltı kaçırmışız, gol kaçırmışız daha önceleri, hak etmediğimiz 10 kişi kalmışız, puanları da kaybetmişiz. Oyuncuların aklında \'Yine mi puan kaybediyoruz\' olabilir. Bugün sabırla oynadıkları için 3 puan aldıkları için, Porto\'da bunu da söylemiştim, bazen kaybederken kazanırsınız. Porto\'da kaybederken kazanmıştık.\"



Kenarda Muğdat ve Yunus varken, Maicon ve Donk\'u forvet gibi oyuna almasına ve hakem Cüneyt Çakır\'la ilgili soruya da yanıt veren Fatih Terim, şöyle dedi:



\"Cüneyt hoca hepimizin koruması gereken, hepimizin övünmesi gereken bir durumu var. Onu da hem Avrupa\'da, hem de dünyada koruyalım. Hepimiz hata yapıyoruz. Şu anda diyecek bir şey yok. İyi bir hakemdir, vardı, yoktu geçelim bunları. Galatasaray zaten sahaya yayılışında, oyun alanına yayılışında ne yapmak istediği çok net. Bu anlayış içinde her teknik adamın bir tavrı, bir tarzı vardır. Şapkadan tavşan çıkarmak, son zamanlarda hayvan kalmadı şapkadan çıkaracak. Bazen böyle oluyor. Oyunu kazanmak için, oyunu riske etmekten çekinmedim. Soyunma odasına döndüğümde, kazanamadan döndüğümde kafamdakileri yapamadıysam çok mutlu olamıyorum.\"



Maicon\'u bir maçta 5 dakika bu pozisyonda denediğini anlatan Fatih Terim, \"Hocaların da kendine göre prensipleri ve ilkeleri vardır. Ben kazanamıyorsam, bir santrafor çıkarıp, hatta üçüncüsünü sokmuşluğum vardır. Benimki de Allah\'ın kanunu değil. Maicon\'u soktuk baktık olmadı, Ryan\'ı soktuk, o da \'Donk\' diye vurdu. Allah razı olsun hepsinden. Bana göre cumartesinden alınabilecek güzel bir galibiyet. 3 puanımız, liderliğimiz. Futbolcularımı kutluyorum. Bunlara alışacaklar. Galibiyetlerden erken tatmin olmayacaklar. İsyan edecekler, yani bunu mecazi anlamda söylüyorum. İtiraz edecekler, kendilerine kabullenmeyecekler. Bunu söylüyorum. Bugün berabere bitse de ben kendilerini tebrik ederdim, çünkü 8 günde 3 maç oynayacak ve bu kadar asılacak. Ben bunu istiyorum, Galatasaraylılar da bunu istiyor. Oyuncularımı kutluyorum\" diye konuştu.



KORKMAZ: \"KAÇAN GOLLER ÜZDÜ\"



Antalyaspor Teknik Direktörü Bülent Korkmaz, ise oyuncularını mücadelelerinden dolayı kutladığını söyledi. Futbolcularının elinden geleni yaptığına vurgu yapan Bülent Korkmaz, \"Sadece gol olmadı. Son dakikada gelen gol ve bizim adımıza kaçan goller bizleri üzdü. Hücumda maalesef hamle yapacak oyuncular olmadığı için iyi savunma yönünü yapmaya çalıştık. Ama dediğim gibi son dakikada gelen gol bizleri üzdü. Mücadeleye devam\" dedi.



Bir gazetecinin sorusu üzerine, VAR sisteminin iyi işlediğini sözlerine ekleyen Bülent Korkmaz, \"Hakemler artık sonucu etkileyecek hareketleri VAR ile çözmeye çalışıyorlar. Bizim aleyhimize verilen penaltıyı VAR sistemi ile öğrendik. Bu sistem şu an için doğru işliyor\" diye konuştu.