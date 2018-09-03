(Görüntülü) Antalyaspor - Çaykur Rizespor maçının ardından

Tolga YILDIRIM - Mehmet KILIÇASLAN / ANTALYA, (DHA) - Antalyaspor Teknik Direktörü Bülent Korkmaz, \"Kazandığımız için mutluyum. Son dakikalara mağlup durumdayken 10 kişi kalmışken kazanmak, sonuna kadar devam etmek, sonucu kovalamak çok önemliydi\" dedi. Çaykur Rizespor Teknik Direktörü İbrahim Üzülmez ise maçı kaybettikleri için üzgün olduklarını ifade etti.



Spor Toto Süper Lig\'in 4\'üncü haftasında Antalyaspor\'un sahasında Çaykur Rizespor\'u 2-1 yendiği maç sonrası basın toplantısı düzenlendi. Antalyaspor Teknik Direktörü Bülent Korkmaz, iki takımın sahada futbol savaşı verdiğini söyledi. Maçta 10 kişi kaldıklarını anlatan Korkmaz, \"Kazandığımız için mutluyum. Son dakikalara mağlup durumdayken 10 kişi kalmışken kazanmak, sonuna kadar sonucu kovalamak çok önemliydi. Oyuncularımı kutluyorum. Gerçekçi olmak gerekirse iyi oynamadık. İyi oynamadığımız halde 3 puan aldıysak bizim için olumlu. İyi oynarsak daha iyi Antalyaspor olacak. Kendi sahamızda iyi oynamadığımız ama kazandığımız bir maçtı\" diye konuştu.



Takımda futbolcular arasındaki aile bağının çok yüksek seviyede olduğunu vurgulayan Korkmaz, bunun sahaya olumlu yansıdığını belirtti. Daha iyi oynamaları gerektiğine dikkat çeken Korkmaz, taraftara da desteğinden dolayı teşekkür etti.



Çaykur Rizespor Teknik Direktörü İbrahim Üzülmez ise maçı kaybettikleri için üzgün olduğunu söyledi. Sezon başından itibaren 4 maçta öne geçmelerine rağmen bireysel hatalardan maçı kaybettiklerini anlatan Üzülmez, Antalyaspor karşısında 1-0 önde oldukları zaman da gol fırsatlarını değerlendiremediklerini dile getirerek, \"Bu maçta 1-0 öndesin. Boş kaleye atamıyorsun dönüşte aleyhimize kahraman çıkartıyoruz. Futbolda bu kadar mücadele edip bu kadar bariz maç kaybetmek beni üzüyor. Çok çalışıyor, çok anlatıyoruz ama bireysel hatalar yaparsan maçı kaybedersin. Kaybettik, üzgünüz tabii ki. Rakibin pozisyonu yok, gardı düşmüş ama biz kahraman çıkartıyoruz maalesef\" dedi.



Ligde oynadıkları 3 maçta bireysel hata yapan oyuncularına sahip çıktığını anlatan Üzülmez şöyle konuştu: \"Bu maçta herkes öz eleştirisini yapacak. Hep sahip çıkarak bu iş olmaz. Bu kadar basit hata yapmak yazık günahtır. Bu camiaya da bizlere de yazık günahtır. Bireysel hatalarla bu kadar maç kaybedersek bunun üstesinden nasıl geleceğiz anlamış değilim. Her şeye rağmen mücadele var. İkinci gol var ki futbol tabiriyle uzaydan gelen topa rakip de vursa bir şey olmayacak ama penaltı yaptırıyoruz. Bunlara ne yapabilirim? Sadece oyuncularımı suçlamak değil, öz eleştiri de yapmam gerekiyor. 3 haftadır nasıl oyuncularımı övdüysem arkasında durduysam onlar da artık bu maçın sonucunu getirmeliydi. Her şeye rağmen geçen sene çıkmış 6-7 tane ikinci ligdeki oyunculardan kurulu takımın Süper Lig\'deki mücadelesi benim için takdir edilmeli.\"