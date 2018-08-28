(Görüntülü) Antalya'nın ilk hacı kafilesi yurda döndü

Süleyman EKİN/ANTALYA, (DHA) - HAC farizasını yerine getirmek için kutsal topraklara giden Antalyalı vatandaşlardan ilk kafile, bu sabah Antalya Havalimanı Dış Hatlar Terminalleri\'nden ülkeye döndü. Çiçek ve Türk bayrakları ile karşılanan hacılar ile yakınlarının buluşmasında duygusal anlar yaşandı. Haç kafilesini karşılamak üzere havalimanına gelen İl Müftüsü Osman Artan, Antalya\'dan giden 171 kişilik ilk grubu karşılamaya geldiklerini belirtti. Müftü Artan, “Bu kafile Türkiye\'nin de ikinci veya üçüncü kafilesi. Hacılarımızdan aldığımız bilgiye göre herhangi bir sorunları olmamış. Güzel bir yolculuk geçirdiklerini söylüyorlar. Allah kabul etsin. Ayrıca bu kafilemizin içerisinde Afrin çıkarmasında şehit olan Piyade Üsteğmen Oğuz Kağan Usta\'nın eşi, annesi ve babası da var. Diğer kafilelerimizin de sağ salim yurda dönmesini diliyorum\" dedi. Antalya\'dan 1450 kişinin kutsal topraklara gittiğini hatırlatan Müftü Osman Artan, “Hastalıktan dolayı 2 vatandaşımız orada vefat etti ve oraya defnedildi. Onun haricinde 1448 kişi inşallah dönecek\" diye konuştu. Kutsal topraklara çift olarak giden Neriman ve Ali Gülşen, hac ibadetini yerine getirmenin mutluluğunu yaşadıklarını belirterek, \"Parası olan herkesin hacca gitmesi lazım. Oradaki hizmet de çok güzel. Çok memnun kaldık. Gelmek istemiyorduk\" dedi. Hatice Aba ise çok mutlu olduğunu ve Allah\'ın herkese nasip etmesini diledi. Sevenleri tarafından sevinç gözyaşları ile karşılanan Osman Sert ise çok duygulandığını belirterek, “Şimdi üzerimize çok önemli bir görev aldık. Cenabı Allah yardım ederde inşallah hacılığımızı muhafaza edersek, en bahtiyar biz olacağız. Çok meşakkatli bir görev yaptık. Allah kabul eder inşallah. Tüm hacılarımızın Allah yardımcısı olsun\" diye konuştu. Ayfer Akdağ da Elmalı Hacı Musalar Köyü\'nden olduğunu belirterek, “Ben Elmalılı Hamdi Yazır\'ın memleketindenim. Uzun yıllardır hacca gitmenin özlemini çekiyordum. Orası doyulmayan bir yer. Hala gitmek istiyorum. Beni tekrar yollar mısınız? Dönmek istiyorum. Ne olur bir daha gideyim. Kutsal topraklarda herkes için dua ettim\" dedi. Kalabalık bir torun grubu tarafından karşılanan Şükrü Gülbakan ise hacca gitmenin duygusunu anlatmakta zorlandığını ve herkesin mutlaka gitmesi gerektiğini söyledi.