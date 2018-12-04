(Görüntülü) Antalya'da müteahhidin 228 bin lirasını çalan hırsızlar, Şanlıurfa'da yakalandı

Bülent TATOĞULLARI/ANTALYA, (DHA) - ANTALYA\'da, müteahhidin 228 bin lirasını kapkaç yöntemiyle çaldığı öne sürülen H.Ü. ve K.Ü., Şanlıurfa\'da yakalandı. Polisin, 200 kamera kaydını inceleyerek, hırsızların izine ulaştığı belirtildi. Antalya\'da, 4 gün önce müteahhit Ali Önder\'in 228 bin lirasının kapkaç yöntemiyle çalınmasının ardından soruşturma başlatan Antalya Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Gasp Büro Amirliği ekipleri, bölgedeki güvenlik kameralarının kayıtlarını incelemeye aldı. Ekipler, yaklaşık 200 güvenlik kamerası kaydından takip ettiği hırsızların, sahte kimlikle aldıkları otomobille Antalya\'ya geldiğini, burada da başka otomobilden çaldıkları plakayı araca taktıklarını belirledi. Hırsızların Şanlıurfa\'da olduğunu saptayan polis ekipleri, operasyon için harekete geçti. Polisin peşinde olduğunu fark eden H.Ü. ve K.Ü., 1 saatlik kovalamaca sonucu yakalandı. Çalınan paraya ise ulaşılamadı. H.Ü.\'nün, 6 hırsızlık olayından aranma kaydının bulunduğu belirlendi. Antalya\'ya getirilen H.Ü. ile K.Ü., işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.